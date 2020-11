Elon Musk îl asigură pe temerarul francez Philippe Croizon, care are mâinile şi picioarele amputate, că va zbura cu Starship

Croizon, născut în 1968, are cvadruplă amputaţie ca urmare a unui grav accident suferit în 1994. În septembrie 2010, când avea 42 de ani, el a traversat înot Canalul Mânecii, iar în 2017 a participat la Raliul Dakar.

Vineri, francezul a anunţat pe Twitter că dacă până la Crăciun va atinge pragul de 50.000 de abonaţi îl va aborda pe Elon Musk pentru a-i cere să-l ducă în spaţiu. În mai puţin de o oră, pragul era atins.

“Sunteţi prea puternici, Twitter”, a reacţionat imediat Philippe Croizon.

O oră mai târziu, el i-a trimis următorul mesaj lui Elon Musk: “Hello, Elon Musk. Sunt un celebru aventurier francez fără braţe sau picioare. Trimite-mă în spaţiu ca să arăt încă o dată că orice este posibil!”.

Răspunsul lui Musk nu a întârziat să apară: “Într-o zi vă vom face să zburaţi cu Starship”.

hello @elonmusk I am a famous French adventurer without arms or legs! Send me into space to show once again that anything is possible! @SpaceX pic.twitter.com/NX9Q9ShcUE