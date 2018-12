Ei sunt cei mai răi iubiţi din horoscop. Fugi cât de ţin picioarele dacă nu vrei să suferi

Cei mai răi iubiţi din horoscop - Berbec

Când un bărbat în zodia Berbec îşi doreşte ceva, face orice este posibil pentru a avea acel lucru. Uneori, aceasta poate fi o atitudine bună, însă într-o relaţie, nu poate avea unul singur toată atenţia. Dacă se întâmplă ca tu să vrei acelaşi lucru pe care îl doreşte bărbatul Berbec, el se va lupta până în pânzele albe să îl obţină. Nu te gândi că va face asta pentru că îşi doreşte foarte tare, ci pentru că vrea să îţi arate la orice pas că este mai bun decât tine. Dacă nu va reuşi să te întreacă prin forţe proprii, te va face să cedezi şi să îl laşi pe el să câştige. Încăpăţânarea nativului Berbec nu are limite, iar când lururile nu ies cum vrea el, îţi va arăta latura lui agresivă şi pasională. Nu are răbdare, nu are tact, iar când mintea lui este întunecată de nervi, nu va ezita să te atace cu replici dure. O relaţie cu un astfel de bărbat este, de cele mai multe ori, un câmp de luptă în care trebuie să cedezi de multe ori pentru a-i face pe plac.

Cei mai răi iubiţi din horoscop - Taur

Deşi Taurul reprezintă stabilitate şi încredere, dorinţa lui pentru siguranţă poate să se transforme în lăcomie. Aleargă după bunuri materiale si s-ar putea să neglijeze nevoile tale într-o relaţie. Nu te gândi, însă, că dorinţa de îmbogăţire este singurul defect. Conştient fiind că nu răspunde nevoilor tale, va deveni extrem de posesiv şi va avea grijă să nu te lase să fii fericită fără el. Dacă eşti o femeie independentă şi ai păreri foarte bine înrădăcinate, s-ar putea să nu-i fie pe plac bărbatului Taur, căruia nu-i place să fie contrazis, mai ales de faţă cu prietenii lui. Îi place ca partenera lui să fie veselă şi cu personalitate puternică, însă până în momentul în care îi subminează puterea.