Adevărul Live de la 13.00: De vorbă cu Victor Miron, creatorul fenomenului #bookselfie

La doar 28 de ani, Victor Miron devenea fondatorul proiectului „Cărţile pe faţă“ şi, mai apoi, iniţiatorul a peste 20 de proiecte culturale de încurajare a cititului, prin care îşi doreşte să promoveze cititul în moduri cât mai ieşite din comun, tocmai pentru a demonsta că lectura dezvoltă creativitatea.

A pornit acest demers în anul 2014, încurajând oamenii să citească în spaţii publice (parcuri, mijloace de transport în comun, grădini), transformându-i astfel pe oamenii obişnuiţi în ambasadori ai lecturii.

Printre proiectele sale de succes, despre care s-a scris inclusiv în presa internaţională se află: Promovăm cititul, ne dăm Cărţile pe faţă, Bibliotecă la un service auto, Citeşti în autobuz şi călătoreşti gratuit, Intrare gratuită la Grădina Botanică dacă ai o carte la tine, Book selfie is the new selfie, La un semn deschisă-i cartea, Gala cititorilor, Căsuţe de cărţi în parc, Pemiul special pentru Cititorul anului, ProvoCARTE, Marşul lecturii, Clubul de lectură Vocea Cititorului etc.

De la ora 13.00 vorbim cu Victor Miron, la Adevărul Live, despre importanţa cititului şi impactul celor pese 20 de campanii desfăşurate.