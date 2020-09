Cum eliberezi comunicatorul din tine şi cum scapi de teama de a vorbi în public?

În cadrul seminarului „PUBLIC SPEAKING FOR LEADERS – TODAY FOR TOMORROW - MASTER SEMINAR”, vei avea ocazia să faci primii şi cei mai importanti paşi în calea către performanţa ta de a deveni un comunicator experimentat, un lider, ca mâine să poţi gestiona eficient şi elegant orice provocare profesională şi personală, inclusiv în această perioada în care comunicarea se realizează de la distanţă sau cu masca de protecţie.

Evenimentul va avea loc pe data de 19 septembrie pe terasa platinum a Hotelului SHERATON Bucharest (Calea Dorobanţilor nr. 5-7, Sector 1, Bucureşti), seminar ce va fi găzduit de autorul şi speaker-ul internaţional Bernhard Moestl.

Întreg evenimentul se va desfăşura în limba română, în intervalul 9.00 – 18.00.

În cadrul MASTER SEMINAR, puteţi invăţa cum să depăşeşti frica de a vorbi in public, veţi experimenta modul în care puteţi captiva publicul prin exemple practice si, mai ales, veţi dobândi tehnici mentale cu ajutorul cărora veţi fi capabili sa susţineţi, cu mai mult calm, fiecare prezentare sau speech, inspirând şi cucerind auditoriul.

Este cunoscut faptul ca maniera in care te prezinti si comunici iti poate determina succesul in cariera, capacitatea de a dezvolta o afacere sau chiar relatiile cu prietenii si familia. „Un bun vorbitor este capabil sa influenteze fiecare situatie in sensul si in interesul lui”, este de parere Bernhard Moestl. „Sta in puterea interioara a fiecarei fiinte umane de a-si transforma visele in realitate. Cei care invata sa-si concentreze energia gandurilor pot atinge, cu o usurinta uimitoare, orice obiectiv - mental sau fizic”, a mai adaugat Moestl.

Pe baza experientelor sale ca fost discipol Shaolin, autorul de bestseller Bernhard Moestl a adaptat vechile principii de gandire ale Orientului indepartat de leadership si luare a deciziilor, astfel incat sa se potriveasca provocarilor actuale. De mai bine de 20 de ani, invata oamenii principiile asiatice ale succesului: controlul emoţiilor şi conştientizarea, într-o maniera care le face utilizabile pentru managementul cotidian occidental.

Biletele se găsesc via eventim.ro si iabilet.ro, la preţul de 349 de lei.

ÎN CADRUL SEMINARULUI SE VOR RESPECTA TOATE MĂSURILE DE PROTECŢIE!

CUI SE ADRESEAZĂ ACEST SEMINAR?

PUBLIC SPEAKING FOR LEADERS – TODAY & TOMORROW- MASTER SEMINAR se adresează tuturor celor care doresc să inveţe să se exprime liber şi coerent, să transmită un mesaj puternic şi convingător unei audienţe. Fie că ai nevoie să vorbeşti intr-o sedinţă in biroul unde iţi desfăşori activitatea, fie că lucrezi în vânzări şi vrei să-şi prezinţi produsele sau serviciile mai bine, fie că eşti antreprenor şi vrei să-ţi comunici ideile mult mai clar şi cu mai multă influenţa, ori pur şi simplu vrei sa te dezvolţi personal şi să creşti increderea în tine, acest seminar iţi oferă soluţiile cele mai eficiente!

TEMELE PE CARE SE CONCENTREAZĂ ACEST SEMINAR

- vorbirea fără teamă prin pregătirea mentală;

- stăpânirea emoţiilor;

- pregătirea unei prezentări captivante;

- planificarea şi structura unui discurs;

- transmiterea puternică a unui mesaj;

- obţinerea şi păstrarea atenţiei auditoriului;

- cum oricine poate vorbi liber şi inspirat;

- abordarea criticilor în mod constructiv;

- prezentarea pe o scenă.

CE POŢI ÎNVĂŢA ÎN ACEST SEMINAR

- cum să vorbeşti liber şi fără teama chiar şi în faţa unui public numeros;

- eliminarea inhibiţiilor si tehnici de gestionare eficienta a emotiilor;

- tehnici de reglare a tonalităţii, claritatea vorbirii, dicţie;

- cum spargi „gheata” si cum contruiesti o legatura solida cu publicul - a glumi sau nu?;

- cum să ieşi din incurcătura în cazul unui blocaj;

- cum câştigi atenţie orientată din partea ascultătorilor tăi;

- cum elimini criticile necalificate;

- creşterea increderii în sine şi impactul asupra auditoriului;

- cum să poţi transmite un mesaj convingător şi motivant;

ATELIER DE PRACTICĂ

- concentrarea pe multe exerciţii practice pentru auto-invăţare şi antrenament;

- curba de invăţare rapidă datorită dimensiunii mici a grupului;

- posibilitatea de auto-reflectie si imbunătăţire prin feedback rapid;

DESPRE BERNHARD MOESTL – UN EUROPEAN CU GANDIRE ASIATICA

Autor de bestseller, cu 11 cărţi traduse în 13 limbi, cu experienţă de 30 de ani în public speaking, marketing şi leadership, BERNHARD MOESTL este unul dintre speakerii de succes ai zilelor noastre! Născut şi crescut în Austria, BERNHARD MOESTL, de profesie jurnalist şi lector la universităţile Donau-Universität din Krems şi Karl Franzens Universität din Graz, a fost, de asemenea, şi consultant de comunicare pentru personalitaţi cunoscute din Austria şi Germania.

Mai multe despre BERNHARD MOESTL