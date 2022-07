Cum arată femeia care s-a apucat de sport la 70 de ani, după ce o perioadă de timp s-a luptat cu kilogramele în plus

Femeia a mărturisit că s-a decis să se apuce de fitness, în primul rând, pentru sănătatea sa. Înainte de a lua această hotărâre, se lupta cu kilogramele în plus: „Unul dintre motivele pentru care am decis să fiu în formă a fost pentru că nu mai puteam să fac lucrurile mele preferate. Nu mai puteam merge cu bicicleta fără să mi se facă rău de la oboseală. Nici măcar nu puteam să urc scările fără să am probleme. Este important ca atunci când vă apucaţi de sport, să vă daţi seama şi care este motivul pentru care vreţi să faceţi asta. Scopul pe care vreţi să îl atingeţi vă va da putere să continuaţi. Aşa a fost în cazul meu!”, a scris Joan MacDonald într-o postare publicată pe Instagram.

Joan MacDonald petrece cinci zile din şapte la sala de fitness. Ea îşi publică antrenamentele pe pagina sa de Instagram, acolo unde o urmăresc 1,6 milioane de internauţi.