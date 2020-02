Fie că suntem adepţii Valentine's Day sau nu, e nevoie să acceptăm o realitate socială - din ce în ce mai mulţi români celebrează Ziua Îndrăgostiţilor. Un studiu local spune că majoritatea românilor vrea să sărbătorească Ziua Îndrăgostiţilor. Aproape 50% consideră o ocazie bună pentru a-şi arăta dragostea, în timp ce doar ~28% o văd doar ca pe o sărbătoare importată de la americani, iar ~20% preferă echivalentul tradiţional - Dragobetele.

În topul cadourilor de Ziua Îndragostiţilor sunt hainele (13,7%), accesoriile fashion (6%), rezervările pentru cine romantice (15%) la restaurant, în timp ce doar unul din 10 români face cadou bijuterii persoanei iubite.

Ce spune cadoul oferit de „Ziua Îndrăgostiţilor“ despre relaţie:

1. Buchetul mare de trandafiri roşii şi o cutie cu bomboane

„Este un gentleman îndrăgostit. Un tip clasic, care ştie că un astfel de gest nu ar avea pur şi simplu cum să fie trecut cu vederea. Da, este o idee simplă, veche, dar atât de simplă încât nu se va demoda niciodată. Nu înseamnă că nu s-a gândit la cadou, ci că pur şi simplu nu vrea să dea greş în vreun fel cu tine. Aşa că alege ce e ca la carte. Este însă un cadou temporar, care e mai bine însoţit şi de un alt cadou, cu mai multă semnificaţie. Pentru o relaţie mai stabilă poate fi un gest drăguţ în orice altă zi, dar nu de Valentine’s, dar pentru o relaţie nouă poate fi gestul perfect“, este de părere Elena Miu, Gift Concierge la magazinul de cadouri My Man.

2. O cină la un restaurant drăguţ

Un mare DA. Cum spune americanul - You can’t buy my love… but you can buy me food. Cinele drăguţe sunt mereu apreciate. Este un gest practic, pragmatic şi.. uşor gurmand. Mai mult, arată că îi place să petreacă timp cu tine. Şi să te ocupi de rezervările unei cine nu este un lucru simplu, mai ales într-o zi ca Sfântul Valentin sau Dragobete; pentru unele locaţii, este nevoie de rezervări cu luni în avans. Este un tip de cadou care arată fără niciun fel de ocolişuri grijă şi interes pentru relaţie.

3.Un parfum care să-i spună „tu”

“Cadoul acesta rafinat adresează o singură întrebare: „vrei să fii iubitul/iubita meu/mea?”.Este un cadou intim, cu un mesaj senzual la mijloc. Sunt mai multe tipuri de cosmetice şi produse de îngrijire care se pot cumpăra de Dragobete, dar un parfum este mai intim decât ele. Să spunem că s-ar traduce cu „voi sta în apropierea ta ceva vreme, te voi ţine în braţe, vom dansa şi te voi mirosi tot timpul”. Asta înseamnă că eşti într-o relaţie stabilă şi puteţi să planificaţi deja vacanţele şi nunţile la care veţi merge împreună,” povesteşte Elena Miu.

4.Haine şi accesorii noi pentru un nou „tu”

Hainele oferite de Sfântul Valentin au, de asemenea, propriul lor mesaj. Cuplurile tind să se idealizeze şi fiecare partener vede în celălalt cea mai bună versiune care ar putea deveni, inclusiv vestimentar. “Poate mulţi ar spune că alegerea hainelor pentru partener poate trece ca o modalitate de influenţare sau control al stilului. Însă, nu este deloc aşa, dacă gestul este făcut cu măsură şi frecvenţă nu atât de mare. Partenerii ne pot vedea în lumini noi, mai bune, la maximum de potenţial, chiar dacă noi nu suntem încă acolo, aşa că este bine să avem încredere în ei. Acest cadou de Dragobete înseamnă un lucru frumos: eşti al meu, aici, pentru multă vreme şi aş vrea să te pun în valoare. Fie că asta înseamnă un tu mai sportiv, un tu mai elegant sau un tu mai casual.”, explică specialistul.

5.Ceasul - timpul e de partea noastră

De Dragobete, în foarte puţine cazuri ceasul poate însemna „fii mai punctual”. „În cele mai multe cazuri, înseamnă că este timpul să duceţi lucrurile la următorul nivel. Nu este important cine îl oferă cui: ceasul arată că eşti pregătit să oferi ceva de valoare unui om valoros pentru tine. În acelaşi timp, ceasul simbolizează trecerea timpului, ceea ce este foarte important pentru o persoană care doreşte să ducă relaţia la nivelul următor.”

6.Bijuteriile - suntem aproape de pasul cel mare

Aici vorbim mai mult de cadourile domnilor pentru doamne: cercei, brăţări sau pandantive/coliere. Acest cadou spune „logodna înainte de logodnă”. De cele mai multe ori, este bijuteria oferită în dar înainte de inelul cu diamant. „Atenţie la inele, însă. Dacă încă nu eşti pregătit să te logodeşti, ai putea să eviţi inelul în ziua de Dragobete - poate transmite mesajul greşit şi poţi crea aşteptări mai mari. Oricum, dacă simţi că eşti trup şi suflet în acea relaţie, o bijuterie este un mod romantic şi fin de a arăta acest lucru - este o promisiunea făcută pe termen lung. Mai ales dacă este o bijuterie tip charm, la care poţi adăuga an de an sau cele în formă de inimă (acestea fiind mai potrivite pentru persoanele mai romantice).”

Cu ce poţi să dai greş?

Dacă relaţia este la început de drum şi nu cunoşti gusturile iubitei/iubitului tău atât de bine, este mai bine să nu rişti. Mai mult, la începutul relaţiei, pot să fie interpretate ca nişte gesturi prin care vrei să-l schimbi pe cel de lângă tine“, este de părere cu Elena. Este important ca atunci când cumperi acest cadou să nu te gândeşti la ce îţi place ţie, ci la ce e pe gustul partenerului. E valabil pentru orice cadou, de altfel. Deseori, oamenii au tendinţa să cumpere cadouri care le plac lor. Totodată, inimioarele sunt frumoase, dar sunt peste tot de Valentine’s Day. O idee bună este să nu exagerezi cu darurile în formă de inimă. O singură inimioară, inserată subtil în cadou sau în felicitare este suficienta.

La început de relaţie? Nu alege un cadou scump

„Mai ales la începutul unei relaţii e contraindicat să investeşti în cadouri peste 100-200 de lei. Alege ceva accesibil, cu o semnificaţie uşoară, care să nu copleşească. Un cadou prea scump poate fi la fel de greşit ca un cadou în care nu ai investit destul timp.” De exemplu, brăţările de cuplu sunt un cadou simpatic, mai ales dacă sunteţi la început de drum. Mai mult, dacă sunteţi şi iubitori ai mediului, puteţi merge pe varianta de brăţări asortate, din plută. Nu este nici prea mult, nici prea puţin; este un gest romantic, fără să fie siropos, mai ales dacă ştii să alegi brăţările.

Are deja totul? Ia-i un cadou care pune în prim plan hobby-ul său

Dacă vrei să-i transmiţi că apreciezi personalitatea şi hobby-urile lui, chiar dacă tu nu prea te identifici cu ele, de Dragobete poţi să surprinzi fie cu nişte butoni de cămaşă tematici (elegant şi amuzant, în acelaşi timp), cum ar fi butoni cu diverse forme. Dacă este un împătimit al maşinilor, atunci vei avea cu siguranţă succes cu butonii tip manetă auto, machete/miniaturi cu maşina preferată sau un model vintage.

Ne jucăm împreună, rămânem împreună

Cu cât faceţi mai multe activităţi împreună, cu atât sunt mai mari şansele să rămâneţi împreună. Fie că mergeţi împreună la sală, înotaţi împreună, gătiţi cina, citiţi sau plantaţi în grădină, toate aceste moduri de relaxare şi joacă înseamnă să creaţi cât mai multe amintiri împreună şi fac legătura dintre voi mai puternică. Chiar şi jocurile precum solitare, X şi 0 sau domino au acest efect.

Cadourile legate de călătorii

Poate unul din cadourile care emană cea mai mare efuziune romantică este cel legat de călătorie. Un weekend în doi la munte sau un city break cu siguranţă aduce zâmbete autentice şi creează un nou val de entuziasm în relaţie. Românii se avântă ceva mai rar la un cadou de acest tip, fiind mai costisitor: doar 1 din 100 de români cheltuie mai mult de 100 de euro pe un cadou de Ziua Îndrăgostiţilor. Pentru a îmbina utilul cu plăcutul, poţi să oferi în cadou un rucsac de călătorie în care să inserezi subtil un plic cu 2 bilete de avion. Dacă primeşti un astfel de cadou înseamnă că partenerul tău iubeşte să fie în starea de euforie romantică alături de tine şi vrea să păstreze şi să reîmprospăteze acest sentiment cât se poate de des.

Statuetele romantice, cu semnificaţie

Pentru cei cu gusturi mai clasice sau uşor vintage adăugăm la final de listă obiectele de decor cum ar fi tablourile sau statuetele care surprind momente de tandreţe. Cuplurile cărora li se potrivesc acest tip de cadou sunt, poate, ceva mai clasice în abordare şi sunt iubitori ai stilului romantic-desuet. Sunt nu numai iubiţii, dar şi iubitorii de artă şi frumos iar admirarea frumosului este încă un ingredient al sentimentelor puternice.