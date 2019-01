Boo, „cel mai drăguţ câine din lume“, a murit la vârsta de 12 ani

Câinele din rasa Pomeranian a devenit o senzaţie a internetului în urmă cu aproximativ zece ani, după ce stăpânii lui au început să publice fotografii cu el.

Boo avea un prieten, Buddy, care a murit anul trecut, iar stăpânii pomeranianului au afirmat că animalul a suferit din cauza pierderii tovarăşului său.

„La scurt timp după ce a murit Buddy, Boo a dat semne că are probleme cu inima. Credem că i-a fost frântă literalmente când Buddy ne-a părăsit. Familia noastră este devastată, dar ne consolăm gândindu-ne că nu mai suferă”, a fost mesajul lor.

Boo a fost numit în 2012 Official Pet Liaison al Virgin America şi avea un contract cu o editură, fotografii cu el apărând în cartea „Boo: The Life of the World's Cutest Dog”, publicată în 2011.





Câinii din rasa Pomeranian trăiesc, în medie, 12 - 16 ani.