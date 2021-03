Before & after: un cuplu şi-a renovat singur apartamentul cu 3 camere, cu bucătăria în balcon şi dressing într-un dormitor

Alina şi Cristian şi-au cumpărat în 2010 un apartament în cartierul Tineretului din Bucureşti. L-au ales pentru că e într-un bloc chiar la intrarea în parc. Locuinţa e decomandată, are 55 de metri pătraţi, şi fusese renovată de fostul proprietar în 2005. El a mutat atunci bucătăria în balcon, ca să creeze spaţiu pentru un al doilea dormitor. Astfel, a devenit apartament cu trei camere în loc de două.

Livingul e deschis spre balconul care conţine bucătăria.

„Am lucrat pe un vas de croazieră timp de aproape şapte ani şi am călătorit cam peste tot, iar ultimele contracte mi le-am petrecut gândindu-mă la cum aş vrea să arate casa noastră când vom rămâne definitiv în ea. Pe perioada rătăcirii noastre prin lumea largă, am avut chiriaşi în apartament, un motiv în plus ca să-l renovăm şi igienizăm cu totul la întoarcere”, povesteşte Alina. Cei doi şi-au renovat apartamentul în regie proprie şi şi-au dorit o amenajare în care să se regăsească şi să aibă mai mult confort. Alina e pasionată de design interior, aşa că a pregătit în detaliu amenajarea, cu mult timp înainte.

