12 fructe care te ajută să slăbeşti rapid

1. Ananas

Ananasul este unul dintre cele mai comune şi iubite de fructele tropicale. Oferă tiamină, magneziu, vitamina B6, vitamina C, riboflavină, niacină, cuprul, fierul şi acid folic ambalate într-un singur fruct mare şi galben. Pe lângă pierderea în greutate, ananasul poate ajuta la o varietate de afecţiuni, inclusiv astm, diabet şi boli de inimă. De asemenea, fructul a contribuie la îmbunătăţirea părului şi a pielii, creşterea nivelului de energie, reglarea tensiunii arteriale şi reducerea riscurilor pentru anumite tipuri de cancer. Ananasul poate îmbunătăţi fertilitatea, ajuta digestia şi vindecă inflamaţia.

2. Banane

Bananele sunt o mare sursă de potasiu, vitamina B6, mangan, magneziu, vitamina C, acid folic şi proteine. Cu toate aceste vitamine şi substanţe nutritive, bananele sunt utile pentru sănătatea generală şi bolile specifice de la crampe musculare până la dureri de cap.Bananele sunt recunoscute, de asemenea, pentru excelenta topire a grăsimilor, deoarece oferă niveluri ridicate de fibre dietetice, în timp ce au un conţinut scăzut de calorii.

3. Pepene verde

Când vine vorba de pepene verde, unii cred că conţine prea mult zahăr natural pentru a fi considerat un fruct sănătos pentru o pierdere rapidă în greutate, dar acest lucru este departe de adevăr. Pepenele, de aici numele, au un conţinut foarte ridicat de apă. De asemenea, conţine o doză sănătoasă de aminoacizi, antioxidanţi, licopen, potasiu, vitamina A, vitamina B6 şi vitamina C. Fiind încărcat cu o mare varietate de nutrienţi, pepene verde arde şi grăsimile.Pe lângă scăderea în greutate, consumul de pepene te menţine hidratat, îmbunătăţeşte sănătatea inimii, reduce stresul şi inflamaţia.

4. Grapefruit

Grapefruitul este unul dintre cele mai bune fructe pentru arderea grăsimilor, potrivit cercetătorilor de la Universitatea Vanderbilt. Participanţii la studiu au avut niveluri mai ridicate de substanţe nutritive cheie, o creştere a colesterolului HDL (colesterol bun) şi o scădere a apetitului după consumul de grapefruit. În afară de arderea grăsimilor, grapefruitul oferă niveluri optime de vitamină C, licopen, potasiu, fibre şi colină.

5. Pere

Perele sunt un alt fruct subapreciat, mai ales când vine vorba de pierderea rapidă în greutate.

Bogat în proteine, fibre, potasiu, vitamina C, vitamina K şi cantităţi mai mici de riboflavină, fier, calciu, magneziu, acid folic, cupru, antioxidanţi şi vitamina B6, perele luptă împotriva radicalilor liberi, ajută digestia, detoxifierea organismului şi reduce riscul de diabet. Perele sunt, de asemenea, aproximativ 84% apă, ajutând organismul să elimine toxinele dăunătoare din organism.

6. Lămâie

Probabil unul dintre cele mai recunoscute fructe care ajută pierderea în greutate este lâmaia. Aceast fruct citric oferă niveluri ridicate de vitamină C, împreună cu cantităţi mai mici de tiamină, calciu, magneziu, cupru, acid folic şi acid pantotenic. Pe lângă alcalinizarea organismului şi îmbunătăţirea digestiei şi a detoxifierii, lămâile pot susţine sănătatea osoasă, pot creşte absorbţia fierului, pot preveni sau chiar dizolva pietrele la rinichi, sporesc imunitatea şi sănătatea inimii şi purifică pielea.

7. Rodie

Rodia este una dintre cele mai bune arzătoare de grăsime cu o mulţime de beneficii pentru sănătate. Oferă antioxidanţi, fibre, proteine, acid folic, potasiu, flavonoide, vitamina C, vitamina B6, vitamina K, polifenoli şi fosfor. Are potenţialul de a ajuta la combaterea tensiunii arteriale crescute, a hiperglicemiei, a inflamaţiei, a colesterolului ridicat, a anumitor forme de cancer şi a stresului oxidativ. De asemenea, are proprietăţi pentru combaterea infecţiilor, hemoragiei, acidozei şi obezităţii, conform unui studiu din 2012.

8. Avocado

Dacă v-aţi întrebat vreodată dacă avocado este un fruct sau o legumă, din punct de vedere ştiinţific, este un fruct. Avocado oferă grăsimi sănătoase bune pentru inimă. Acelaşi conţinut de grăsimi îl face excelent pentru arderea excesului de grăsime din organism. Să nu vă lăsaţi păcăliţi de ideea că grăsimile sunt nesănătoase pentru consum! Grăsimile sănătoase sunt importante pentru pierderea corectă a greutăţii. Pe lângă conţinutul de grăsimi sănătoase, avocado este, de asemenea, compus din fibre; acid folic, vitamina B1, B2 şi B3, vitamina C, vitamina E, vitamina K, potasiu, proteine, cupru, fier, magneziu, zinc şi mangan.

9. Căpşune

Sărace în carbohidraţi şi calorii, căpşunele sunt unul dintre multe fructe cu efecte rapide în pierderea în greutate. Acestea oferă fibre, antioxidanţi, vitamina C, potasiu, acizi folici, flavonoide şi mangan. În timp ce pierderea în greutate este un beneficiu puternic al căpşunelor, acestea îmbunătăţesc de asemenea fluxul sanguin, ajută la o varietate de probleme cardiovasculare, oferă beneficii anti-îmbătrânire, ajută la hiperpigmentare şi acnee şi scad colesterolul. În urma cercetărilor s-a dovedit că au şi alte beneficii asupra sănătăţii, inclusiv obezitatea, bolile neurodegenerative, cancerul, diabetul şi sindromul metabolic.

10. Portocale

Pentru pierderea în greutate, dar şi reducerea riscurilor de accident vascular cerebral, cancer, afecţiuni hepatice, diabet zaharat, tensiune arterială crescută, probleme legate de piele şi afecţiuni ale sănătăţii inimii, portocalele sunt o sursă minunată de vitamina A, vitamina B, fibre, cupru, potasiu, calciu, printre alte vitamine şi nutrienţi. Portocalele conţin, de asemenea, peste 170 de fitochimicale şi peste 60 de flavonoide. Ele ajută la pierderea în greutate prin reducerea stresului oxidativ, scăderea nivelului de lipide şi glucozei din sânge şi spriinirea sănătăţii hepatice (prin urmare, a detoxifierii), conform American Chemical Society.

11. Afine

Afinele au proprietăţi semnificative de ardere a grăsimilor şi de stimulare a digestiei, dar şi alte componente bune pentru sănătate, inclusiv antioxidanţi, vitamina C, vitamina K, fibre, mangan şi multe altele. Pe lângă eliminarea surplusului de grăsimi şi ajutarea digestiei datorită fibrelor, afinele pot ajuta inima, pielea, oasele şi sănătatea mintală, ajutând în acelaşi timp în ceea ce priveşte tensiunea arterială, diabetul şi prevenirea cancerului. În ceea ce priveşte pierderea rapidă în greutate, se ştie că afinele au potenţialul de a îmbunătăţi nivelurile de zahăr din sânge, de a scădea trigliceride şi nivelul colesterolului dăunător. Un studiul din 2010 a constatat că la persoanele care suferă de obezitate, sensibilitatea la insulină a fost redusă atunci când afinele au fost consumate zilnic.

12. Mere

Merele sunt unul dintre cele mai bune fructe pentru pierderea în greutate, având în vedere faptul că acestea oferă multă fibră (care accelerează în mod natural digestia), puţine calorii şi sunt compuse în mare parte din apă. Merele sunt în plus bogate în flavonoide şi antioxidanţi, pentru a reduce riscurile de boli cardiovasculare, diabet, cancer şi hipertensiune arterială.Un studiu a constatat că persoanele care au mâncat trei mere pe zi au avut rezultate mai mari în ceea ce priveşte pierderea în greutate şi scăderea nivelului de glucoză din sânge.