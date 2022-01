Nokian Outpost AT, o anvelopă all-season pentru SUV-uri, crossovere şi camioane uşoare VIDEO

Noile anvelope Outpost AT oferă un condus versatil şi durabil în toate condiţiile, atât pe şosea, cât şi off-road. Datorită benzii de rulare agresive, SUV-urile, modelele crossover şi camioanele uşoare pot face faţă provocărilor off-road, iar tehnologia Aramid Shield™ – fibrele de aramidă rezistente la perforare integrate sub banda de rulare – oferă rezistenţă extremă pe suprafeţe accidentate şi în zone periculoase. Cu noile elemente de design ale benzii de rulare, şoferii pot depăşi limitele şi se pot aventura pe orice teren. Compusul din cauciuc adaptabil al anvelopei vine cu simbolul 3PMSF (cele trei vârfuri de munte cu un fulg de zăpadă în interior), şi oferă un condus confortabil şi sigur pe orice suprafaţă şi în orice condiţii meteorologice.

„Nokian Tyres este renumită pentru expertiza excelentă în tehnologia anvelopelor şi testare versatilă, care îi menţine pe şoferi în siguranţă, chiar şi în condiţii extreme”, afirmă Olli Seppälä, Head of R&D, Nokian Tyres. „Outpost AT este cel mai recent exemplu al acestui angajament şi reprezintă oferta noastră de cea mai înaltă tehnologie pentru şoferii de SUV-uri şi camioane uşoare. Proiectăm şi testăm această anvelopă de ani de zile, integrând funcţii noi pentru durabilitate şi versatilitate pe şosea şi off-road.”

Gama de anvelope oferă 45 de produse de la 15 la 22 inch, cu versiuni LT-metric şi SUV.

Nokian Tyres Outpost AT dispun de un model 3D special al benzii de rulare care ajută anvelopa să facă faţă condiţiilor dificile. Modelul inedit al benzii de rulare reflectă diversitatea terenului pentru care este proiectat, îmbunătăţind aderenţa şi manevrabilitatea pe orice suprafaţă, de la asfalt fierbinte, noroi moale şi zăpadă, până la pietriş.

Summit Sidewalls – vârfurile din partea de sus a pereţilor laterali ai anvelopei – oferă o aderenţă suplimentară atunci când anvelopa se scufundă pe suprafeţe moi şi au un design impresionant care reflectă exigenţele şoferilor. Crestăturile de pe umărul anvelopei consolidează aderenţa solidă în punctul în care pereţii laterali întâlnesc modelul benzii de rulare.

Canyon Cuts sunt tăieturi ce se formează la intersecţia dintre banda de rulare 3D şi umeri, permiţând şoferilor să experimenteze o aderenţă suplimentară atunci când întâlnesc suprafeţe imprevizibile, inclusiv zăpadă şi zloată – Outpost AT incluzând simbolul cu trei vârfuri de munte şi fulg de zăpadă. Noile anvelope Outpost AT îmbină versatilitatea unei anvelope all-season cu manevrabilitatea pe timp de iarnă.

Tehnologia Aramid Shield™ oferă anvelopei durabilitate extremă şi rezistenţă la perforare. Banda de rulare şi pereţii laterali sunt protejate de fibre de aramidă extrem de rezistente, material folosit şi pentru vestele antiglonţ şi în industria aerospaţială. Aramida încorporată sub banda de rulare protejează împotriva tăieturilor cauzate de terenul accidentat şi pericolele de pe drum, întărind pereţii laterali pentru a preveni explozia anvelopei cauzată de gropi şi alte obstacole.

Apărătoarele de pietriş de pe modelului benzii de rulare sporesc protecţia împotriva perforării şi consolidează partea inferioară a canelurilor adânci ale anvelopei, oferind protecţie pe teren stâncos şi permiţând anvelopei să treacă lejer de suprafeţele accidentate.

Structura robustă a anvelopei Outpost AT suportă o capacitate mare de încărcare, aceasta fiind o opţiune ideală pentru uz intens pe şosea sau off-road.

Modelul benzii de rulare are o adâncime mare, care o depăşeşte pe cea a modelului precedent Rotiiva AT cu 1,5 mm şi pe cea a versiunilor LT-metric cu 2,5 mm. Banda de rulare adâncită, de 11,5 mm şi 15 mm pentru LT, prelungeşte durata de viaţă a anvelopei Outpost AT şi îi întăreşte abilitatea de a rula pe terenuri dificile.

Şoferii se pot bucura de eficienţa consumului de combustibil datorită compusului din cauciuc durabil şi sustenabil, creat pentru a minimiza rezistenţa la rulare şi pentru a menţine emisiile scăzute. În calitate de lider global în materie de sustenabilitate, Nokian Tyres are peste 90% din produse clasate în categoriile cu cea mai scăzută rezistenţă la rulare.

Sipingul tridimensional ajută anvelopa Outpost AT să facă faţă zăpezii, zloatei şi apelor stătătoare, prelungind călătoriile în condiţii dure. Suporturile de stabilitate şi canelurile pronunţate îi conferă anvelopei o structură robustă, pentru liniştea sufletească a şoferilor în timpul călătoriilor lungi pe suprafeţe dificile.

Ca de fiecare dată, Nokian Tyres îi ajută pe şoferi să cunoască adâncimea exactă a benzii de rulare. Indicatorul patentat pentru uzura benzii de rulare, Driving Safety Indicator, disponibil în cea mai recentă generaţie a fiecărui produs Nokian Tyres, afişează în mod clar procentul de bandă de rulare disponibilă, astfel încât şoferii să ştie când este timpul să-şi achiziţioneze următorul set de anvelope.