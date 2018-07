Timp de 35 de ani şi 31 de zile, recordul lui Bellof - de 6 minute şi 11,13 secunde - a fost de necontestat. Pilotul german din Gießen, care a decedat în mod tragic la Spa-Francorchamps în 1985, a fost considerat cel mai talentat pilot de curse al vremii. El şi-a obţinut recordul în 28 mai 1983, la volanul unui Rothmans Porsche 956 C de 620 CP, în timpul testelor pentru cursa WEC de 1000 de kilometri. Viteza sa medie a fost de peste 200 km/h.



Câştigător de cinci ori în Cursa de 24 de ore de la Nürburgring, învingător de două ori în Cursa de 24 de ore de la Le Mans şi campion en-titre al Campionatului Mondial de Anduranţă cu Porsche 919 Hybrid, Timo Bernhard a coborât mândru şi uşurat din cockpit-ul prototipului creat pentru Le Mans.



”Acesta este un moment minunat pentru mine şi pentru întreaga echipă - cireaşa de pe tort a proiectului 919. Evo a fost perfect pregătit şi am dat tot ce am avut mai bun în această tură. Datorită deportanţei aerodinamice, am continuat să accelerez în secţiuni în care nu mi-am imaginat că poţi să rămâi cu acceleraţia la maxim. Sunt destul de familiarizat cu Nordschleife. Dar astăzi am parcurs acest circuit într-un mod cu totul nou”, a declarat pilotul de 37 de ani din Bruchmühlbach-Miesau, regiunea germană Saarpfalz. Bernhard este un mare admirator al lui Stefan Bellof. În 2015, la 30 de ani de la accidentul fatal al lui Bellof, Timo a concurat la Cursa de 6 ore de la Spa-Francorchamps din cadrul FIA WEC purtând o cască imprimată cu faimosul design negru-roşu-auriu al star-ului anilor 1980. ”Pentru mine, Stefan Bellof este şi va rămâne un gigant”, subliniază el. ”Astăzi, am încă şi mai mult respect pentru realizarea sa, având în vedere tehnologia disponibilă la vremea respectivă”.

Succesul de azi este cel de-al doilea record la manşa Porsche 919 Hybrid Evo: pe 9 aprilie anul acesta, la Spa, evoluţia dramatică a triplului câştigător de la Le Mans a fost mai rapidă decât o maşină Formula 1, cu Neel Jani la volan. Pilotul de la fabrica Porsche, în vârstă de 34 de ani, din Elveţia - câştigătorul Le Mans şi al Campionatului Mondial de Anduranţă din 2016 - a reuşit să parcurgă un tur complet într-un minut şi 41,770 de secunde pe circuitul Grand Prix de 7,004 kilometri din Ardenii belgieni. El a reuşit să bată recordul precedent, stabilit de Lewis Hamilton în 2017, cu 0,783 secunde. Pilotul britanic de la Mercedes intrase atunci în pole-position în Grand Prix-ul belgian cu 1 minut şi 42, 553 de secunde.



Versiunea Evo a modelului Porsche 919 Hybrid a fost construită pornind de la maşina care a obţinut victoria generală la Cursa de 24 de ore de la Le Mans şi la Campionatul FIA WEC în 2015, 2016 şi 2017. Pe parcursul iernii, modelul a scăpat de anumite limitări, impuse până acum de reglementările de competiţie. Astfel, sistemul său de propulsie hibrid dezvoltă acum o putere de 1160 CP. Evo are o greutate de doar 849 kilograme, iar aerodinamica modificată (şi acum activă) generează o deportanţă cu 50% mai mare comparativ cu modelul participant la FIA WEC. Viteza maximă pe Nürburgring a fost de 369,4 km/h.



”Ca echipă de curse, căutăm constant provocări care împing maşina, pilotul şi echipa până dincolo de limite”, a comentat Andreas Seidl, şeful echipei LMP. ”Cucerirea ”Iadului Verde” a fost, cu siguranţă, o astfel de provocare. Începând de iarna trecută, ne-am pregătit pentru această încercare alături de partenerul nostru de anvelope - Michelin - cu devotament şi cu mult respect faţă de acest circuit emblematic. Astăzi, am demonstrat întregul potenţial al prototipului 919 Evo. Felicitări lui Timo pentru reuşita sa senzaţională! Fiind un deţinător de recorduri pe Nürburgring, Timo a fost alegerea logică pentru această provocare. Menţinerea permanentă a unui echilibru între ofensivă şi prudenţă a fost esenţială în acest circuit. Siguranţa este mereu prioritatea zero. În această privinţă, doresc să mulţumesc şi echipei de la Nürburgring. Avem o relaţie de durată cu acest circuit. Încercările de a doborî recorduri nu ar fi posibile fără suportul extrem de profesionist de acolo.”



”Multe mulţumiri se îndreaptă către echipa de dezvoltare din Weissach şi către echipajul de la faţa locului, pentru operarea în condiţii de maximă siguranţă a acestei încercări de a doborî recordul”, a adăugat Fritz Enzinger, vicepreşedinte LMP1. ”Este fantastic ceea ce a obţinut echipa noastră în ultimii patru ani în Campionatul Mondial de Anduranţă: între 2015 şi 2017, trei victorii generale la Le Mans şi câte trei titluri de campioni mondiali în clasamentul piloţilor şi al producătorilor. Această performanţă nu este uşor de replicat. Turneul ”919 Tribute Tour” este omagiul nostru pentru aceşti ani. Nu am vrut să lăsăm cea mai inovatoare maşină de curse a vremurilor noastre să ajungă piesă de muzeu fără surle şi trâmbiţe. Datorită sprijinului oferit de partenerii noştri, am reuşit să dezvoltăm versiunea Evo a modelului Porsche 919 Hybrid pentru a doborî recorduri.”



Descătuşat pentru record

Reglementările tehnice FIA pentru Campionatul Mondial de Anduranţă şi Le Mans, introduse în 2014, au creat un mediu competiţional acerb între prototipurile hibride atât de diferite din clasa LMP1, de la Le Mans, înscrise în competiţie de Audi, Porsche şi Toyota.



Pentru a pregăti modelul 919 Evo pentru acest record, s-a plecat de la prototipul participant la Campionatul Mondial din 2017. Acestuia i-au fost adăugate îmbunătăţiri pregatite pentru ediţia din 2018, dar care nu au mai ajuns să se concretizeze, după retragerea de la sfârşitul lui 2017. În plus, au fost făcute mai multe modificări la capitolul aerodinamică.



Pentru Porsche 919 Hybrid Evo, toată partea de hardware a sistemului de propulsie a rămas intact. Prototipul 919 este pus în mişcare de un motor V4 turbo, de 2 litri, şi de două sisteme de recuperare a energiei – energie recuperată la frânare, de pe puntea faţă, combinată cu energia provenită de la gazele de evacuare. Motorul cu combustie acţionează puntea spate, în timp ce motorul electric propulsează puntea faţă, pentru a accelera maşina cu tracţiune integrală. În acelaşi timp, sistemul recuperează energia provenită de la gazele de evacuare, care altfel s-ar irosi în atmosferă. Energia electrică care provine de la frânele faţă şi de la sistemul de evacuare este stocată temporar într-o baterie litiu-ion, răcită cu lichid.



Reglementările privind eficienţa WEC au limitat energia provenită din combustibil pe tură, utilizând un contor de debit de combustibil. Atunci, puterea generată de motorul V4 cu combustie era de aproximativ 500 CP. Eliberat de aceste restricţii, dotat cu un software actualizat, versiunea Evo oferă o putere de 720 CP.



Deoarece cantitatea de energie provenită de la cele două sisteme de recuperare care putea fi utilizată a fost limitată la un anumit număr de megajouli electrici/ tur de circuit, sistemele au livrat mult sub adevăratul lor potenţial în cadrul campionatului. Acum că nu a mai existat nicio restricţie, puterea totală a motorului electric a crescut cu 10%, de la 400 la 440 CP.



De asemenea, inginerii au renunţat la orice reglementări de competiţie în ceea ce priveşte aerodinamica lui 919 Evo. Noul difuzor bară faţă, mai mare, echilibrează acum noul eleron de dimensiuni mari, ambele având sisteme de reducere a rezistenţei trenante (DRS), controlate activ. Dedesubt, plăcile deflectoare şi podeaua au fost, şi ele, optimizate. Pragurile laterale fixe, montate la înălţime, îmbunătăţesc la maximum performanţa aerodinamică. În total, modificările aerodinamice au crescut deportanţa cu 53% şi eficienţa cu 66% (faţă de prototipul de la Campionatul Mondial de Anduranţă 2017).



Pentru a ajuta şi mai mult la creşterea performanţelor, Evo a fost dotat cu un sistem de frânare electric, pentru a asigura un control al giraţiei suplimentar. În plus, servodirecţia a fost adaptată pentru sarcini mai dificile, iar inginerii au reproiectat suspensia (faţă şi spate).



Comparativ cu maşina din cursele convenţionale, greutatea a fost redusă cu 39 kg, până la 849 kg. Pentru a realiza acest lucru, sistemul de aer condiţionat, ştergătorul de parbriz, mai mulţi senzori, dispozitivele electronice de la sistemul de control al cursei, sistemele de iluminare şi cricul pneumatic au fost eliminate. Michelin a dezvoltat compuşi speciali pentru anvelopele lui 919 Evo, rezultând într-o deportanţă mai ridicată decât la maşinile de Formula 1.



”919 Tribute Tour” continuă



Reuşita de pe Nordschleife închide vânătoarea de recorduri pentru prototipul Porsche 919 Hybrid Evo. La viteze mai moderate, atletul de top va avea apariţii la următoarele evenimente:

• 6-7 iulie: VW Fun Cup Spa-Francorchamps (Belgia)

• 12-15 iulie: Festivalul Vitezei de la Goodwood (Marea Britanie)

• 2 septembrie: Festivalul Porsche Brands Hatch (Marea Britanie)

• 26-29 septembrie: Porsche Rennsport Reunion Laguna Seca (California, SUA)



Specificaţii tehnice Porsche 919 Hybrid Evo – (919 Hybrid WEC)



Monococă:

Structură din material compozit constând din fibră de carbon cu miez de fagure de aluminiu. Cockpit-ul este închis.



Motorul cu combustie:

Motor V4 (unghi de 90 grade al cilindrilor), turbocompresor, 4 supape pe cilindru, DOHC, 1 turbocompresor Garrett, injecţie directă pe benzină.

Turaţia maximă a motorului: ≈ 9000 / min



Managementul motorului: Bosch MS5

Cilindree: 2,000 cm3 (motor V4)



Putere:

Motorul cu combustie: 720 CP, axa spate (<500 PS)

MGU: 440 CP, axa faţă (> 400 PS)



Sistem hibrid:

KERS cu unitate de generare a motorului (MGU) montat pe puntea din faţă; ERS pentru recuperarea energiei din gazele de eşapament. Baterie litiu-ion răcită cu lichid cu celule din sistemele A123.



Tren de rulare:

Tracţiune pe spate, control al tracţiuni (ASR), transmisie integrală temporară, pe puntea faţă prin intermediul motorului electric când este acţionat, cutie de viteze de curse, hidraulică, secvenţială, cu şapte trepte



Şasiu:

Suspensii independente şi sistem Pitch Link cu sistem de blocare controlat activ (fără sistem de blocare controlat activ la 919 versiunea WEC).



Sistem de frânare:

Sistem de frânare asistată (break-by-wire) pe toate roţile, etriere de frână monobloc din aliaj uşor, discuri de frână din fibră de carbon ventilate pe toate roţile.



Controlul variabil al cuplurilor de roată pentru optimizarea echilibrului maşinii (control variabil al distribuţiei cuplului faţă-spate)



Roţi şi anvelope:

Jante BBS din magneziu; pneuri Michelin Radial, faţă şi spate: 310/710-18



Greutate: 849 kg (888 kg inclusiv şoferul)

Lungime: 5078 mm (4650 mm)

Lăţime: 1900 mm

Înălţime: 1050 mm

Capacitate rezervor: 62,3 litri