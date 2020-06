TMD Friction creşte gama de produse pentru vehicule electrice şi hibride

Un studiu recent realizat de Centrul de Cercetări pentru Energie Solară şi Hidrogen din Baden-Württemberg (ZSW), care a evidenţiat că numărul autovehiculelor electrice din întreaga lume a crescut la finalul anului 2019 la aproximativ 7,9 milioane - adică 2,3 milioane mai mult decât în anul precedent, o creştere cu 40%.

Cerinţe specifice

În ceea ce priveşte plăcuţele de frână, vehiculele electrice şi hibride au cerinţe specifice. În general, aceste vehicule sunt semnificativ mai grele decât cele cu motoare termice. Acest lucru se datorează bateriilor sau sistemului suplimentar de tracţiune electrică. Pentru ca greutatea mai mare să nu diminueze performanţele de frânare, plăcuţele de frână sunt proiectate în consecinţă.

O caracteristică specifică a acţionării electrice afectează în mod direct sensibilitatea plăcuţei de frână: efectul puternic de auto-frânare al motorului electric înseamnă că, pur şi simplu, ridicarea piciorului de pe pedala de acceleraţie este de ajuns pentru a încetini uşor vehiculul.

Prin urmare, frâna convenţională este folosită mult mai rar, ceea ce poate duce la ruginirea discurilor de frână şi formarea unui strat similar sticlei pe plăcuţa de frână, care reduce coeficientul de frânare.

Este posibil ca frânele care nu sunt „utilizate suficient” să nu mai performeze din acest motiv. În acest caz, pe lângă tehnologie, obiceiurile individuale de condus sunt esenţiale. Pentru a preveni corodarea plăcuţelor de frână, şoferii trebuie să utilizeze regulat pedala de frână pentru a încetini.

Un alt aspect este confortul la volan. În vehiculele electrice şi/sau când vehiculele hibride sunt în regim electric, zgomotul motorului scade aproape la zero. Drept urmare, toate zgomotele create de sistemul de frânare sau alte componente devin mai vizibile şi pot începe să deranjeze şoferul. „Am lucrat intens la electromobilitate de ceva timp la TMD Friction”, explică Vincenzo Di Caro, Senior Manager Vehicle Program în Departamentul Aftermarket la TMD Friction. „Am derulat numeroase studii pe plăcuţele de frână pentru modelele electrice şi am descoperit că o maşină tipică, în forma sa actuală, va necesita semnificativ mai puţin material de fricţiune atunci când are acţionare electrică. Energia de fricţiune convertită în timpul procesului de frânare la conducerea de zi cu zi ar fi în jur de cinci procente. Aceasta înseamnă că întregul sistem de frânare trebuie să fie reproiectat pentru generaţia viitoare de vehicule electrice", a adăigat Vicenzo Di Caro.

Soluţii actuale oferite de TMD Friction

În calitate de furnizor OE, TMD Friction a lucrat în strânsă colaborare cu producătorii în etapa de dezvoltare a noilor modele de vehicule. Producătorii de vehicule utilizează în prezent sisteme de frână existente pentru majoritatea vehiculelor electrice sau hibride existente pe piaţă. Specialiştii în materiale de fricţiune folosesc deja compoziţii de materiale de fricţiune noi pentru adaptarea la noile tipuri de frânare şi includ discul de frână pentru a găsi o combinaţie perfectă pentru modelele electrice.

În procedurile complexe de cercetare şi testare, în care TMD Friction investeşte până la 30 de milioane euro în fiecare an, plăcuţele de frână sunt dezvoltate în continuare pentru aceste tipuri de vehicule noi şi sunt optimizate pentru proprietăţile de mai sus. Fiecare plăcuţă de frână este special adaptată diferitelor modele de vehicule. Asta înseamnă că este creat un produs complet nou, chiar dacă plăcuţa de frână este realizată folosind aceeaşi matriţă.

Cerinţe specifice pentru plăcuţele de frână pentru vehicule electrice:

Material de fricţiune fără coroziune.

Proprietăţi mai puternice de curăţare a coroziunii în timpul utilizării, în funcţie de discul de frână

Materiale de fricţiune aproape fără zgomot în funcţionare electrică

Pentru a rezolva aceste provocări, echipa de dezvoltare a TMD Friction a investit o cantitate semnificativă de timp şi expertiză în reducerea emisiilor de zgomot. În ultimii trei ani, timpul de testare a zgomotului a crescut de la 600 la 3.000 de ore. Ca parte a acestui lucru, TMD Friction foloseşte bancurile de testare la rece, care pot simula temperaturile de până la -40 de grade, pentru a ajuta la prevenirea zgomotelor la temperaturile extrem de scăzute. Metodele utilizate pe bancurile de testare sunt extrem de importante atunci când vine vorba de electromobilitate.

Fiind un producător global cu experienţă vastă şi experienţă de zeci de ani în dezvoltarea de noi compoziţii, TMD Friction a putut oferi producătorilor de vehicule o gamă amplă de noi plăcuţe de frânare pentru modelele lor electrice şi hibride. Activitatea de producţie a seriei variază acum de la modelul compact e-Golf şi diverse modele Tesla, până la maşininule sport BMW i8 şi Porsche Taycan. Produsele de frânare vor fi puse la dispoziţia atât canalului OES, cât şi aftermarket. „Oferim acum o gamă largă de plăcuţe de frână pentru vehicule electrice şi hibride, acoperind astfel majoritatea stocurilor de vehicule electrice din EMEA”, spune Clement de Valon, Vicepreşedinte Executiv Independent Aftermarket la TMD Friction. „În funcţie de regiunea de vânzări şi de producător, se folosesc toate cele trei mărci TMD OE - Textar, Pagid şi Nisshinbo”. Pe măsură ce piaţa vehiculelor electrice şi hibride continuă să se dezvolte, iar cererea creşte, TMD Friction rămâne angajat să fie în fruntea tehnologiei ca principal producător global de materiale de fricţiune.