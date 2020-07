Siguranţă premium made in România

În revista Adevărul Auto avem rubrica #mândrucă-sromân, loc unde povestim despre locuri, oameni şi întâmplări care te bucură pentru că descoperi acolo acele ingrediente care fac din viaţă ceva frumos, miraculos.

Am aflat de TMD Friction, o companie a grupului Nisshinbo, companie care are o unitate de producţie la Caransebeş. Şi uite că suntem la volanul unui Mercedes-Benz GLB, în drum spre Caransebeş, şi inevitabil mă întreb dacă nu cumva maşina pe care o conduc este echipată cu plăcuţe de frână OE (Original Equipment) produse la Caransebeş. Dacă am aflat sau nu răspunsul la această întrebare nu vă pot spune, între producătorii OE şi constructorii auto există clauze în contracte prin care nu pot fi divulgate aceste informaţii.

La TMD Friction, unitatea din Caransebeş, vedeta este Textar, o marcă cu o istorie care începe pe la 1913, şi care în acest moment este, poate, cel mai mare producător la nivel mondial pentru componente ale sistemului de frânare pentru echiparea OE.

Pentru a înţelege nivelul de expertiză şi performanţă a plăcuţelor de frână Textar, trebuie să vin şi cu nişte exemple. Cum am menţionat mai devreme, exemple ale unor modele de serie produse în prezent, nu pot menţiona în articol, dar numele unor modele care nu se mai produc... pot fi menţionate.

Aşadar, Textar a livrat plăcuţe de frână pentru echipare OE pentru modele precum Bugatti Veyron sau SLR Mclaren. Da, vorbim despre un producător premium de plăcuţe de frână. Am descoperit pe parcursul vizitei la unitatea de producţie de la Caransebeş că Textar are colaborări atât de apropiate cu producătorii auto încât dezvoltă plăcuţe de frână individualizate pentru fiecare model premium. Aici vorbim despre compoziţii personalizate pentru plăcuţele de frână în funcţie de motorizare sau chiar pachetul aerodinamic selectat. Cu alte cuvinte, o berlină premium de segment superior, poate avea plăcuţe diferite chiar ţi în cazul aceleiaşi motorizări. Pentru a înţelege gradul de diversitate, la Caransebeş sunt folosite aproximativ 50 de formule pentru pulbere şi sunt produse între 2000 şi 2.500 de referinţe.

Grupul Nisshinbo are sub umbrelă câteva brand-uri care fabrică componente pentru sistemele de frânare şi capitalizează o cotă de piaţă de 22%, în condiţiile în care piaţa americană le este oarecum străină, nu se pot lăuda cu o prezenţă semnificativă. Dar este un detaliu la care lucrează.

În schimb, în Europa, Textar, la nivelul furnizării de componente pentru echipare OE, stau foarte bine. TMD Friction echipează o bună parte din modelele premium din segmentele medii şi superioare, plus modelele sport şi supersport. Expertiza lor le permite să producă plăcuţe de frână care sunt capabile să îndeplinească cerinţe antagonice.

În condiţiile în care compoziţia plăcuţelor de frână este tot mai limitată prin eliminarea compuşilor poluaţi, iar maşinile devin din ce în ce mai performante, dar şi mai grele în acelaşi timp... a furniza o plăcuţă de frână care să ofere anduranţă, performanţe de top şi confort... pare o misiune imposibilă.

Tot la nivel de cultură auto, simt nevoia să menţionez faptul că Bosch, TRW şi ATE sunt cei mai mari furnizori de sisteme de frânare, dar aceştia nu îşi produc singuri plăcuţele de frână ci le achiziţionează de la producători specializaţi, iar TMD Friction este unul dintre cei mai importanţi furnizori.

Produsele Textar respectă standardele ECE-R90. Interesant este că un produs, pentru a primi acest standard este suficient să îndeplinească patru criterii – două teste fizice şi două de performanţă. Produsele de la Caransebeş îndeplinesc 16 criterii – 5 de performanţă, 5 teste fizice, 3 teste de confort şi 3 teste de durabilitate.

Pe scurt, o plăcuţă de frână se naşte după aproximativ 300.000 km de teste pe şosea şi 1.000 de ore de teste pe standurile de probă.

Textar nu produce doar componente pentru echipare OE, produce şi plăcuţe de frână aftermarket, adică acele plăcuţe pe care le înlocuieşti la service. Pentru a putea comercializa o plăcuţă de frână aftermarket, aceasta trebuie să nu depăşească un +/- de 15% la capitolul performanţă.

Şi pentru că nu vă putem spune ce modele de astăzi sunt echipate cu plăcuţe de frână OE, deşi unele le-am testat recent, iar altele sunt deja testate dar urmează a fi publicate, vă dăm câteva exemple din trecut... iar cu puţină imaginaţie...

Dodge Viper SRT 8(2003 – 2010), Aston Martin DB9(2004-1016), Mercedes-McLaren SLR(2003-2010), BMW M5 E60, Porsche 997 GT3.

Unitatea TMD Friction de la Caransebeş este una din cele 13 unităţi ale grupului la nivel mondial. Nouă unităţi de producţie sunt în Europa, mai există două în America de Sud şi două în Asia. Iar fabrica din România este o un punct de reper în grup.

Când te întâlneşti cu astfel de oaze de excelenţă, performanţă... trăirile sunt extraordinare. O zi în care am încercat o ciudat de plăcută senzaţie interioară de bine. Promit să mai vânez astfel de locuri, oameni sau întâmplări care să mă facă #mândrucă-sromân.