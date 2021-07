Ford Mustang Mach-E disponibil pentru precomenzi în România de la 51.800 euro

După 6 generaţi şi 55 de ani de la debut, gama Ford Mustang se extinde cu un model 100% electric – Mustang Mach-E care este disponibil de astăzi pentru precomandă şi în România.

Modelul este disponibil în două versiuni de echipare: Base şi Premium, fiecare nivel putând fi comandat cu bateria standard cu o capacitate utilă de 68 kWh sau bateria de 88 kWh.

Ford Mustang Mach-E Base (propulsie) şi baterie de 68 kWh are un preţ de bază de 51.800 euro, iar cu Rabla Plus ajunge la un preţ de 42.800 euro cu TVA inclus. Dacă se optează pentru bateria de 88 kWh preţul ajunge la 59.800 euro, cu bonificaţiile de la stat preţul scade la 50.800 euro.

Versiunea Premium oferă tracţiune integrală, iar preţul pentru modelul cu baterie de 68 kWh este de 60.300 euro / 51.300 euro cu Rabla Plus. Versiunea Mustang Mach-E Premium AWD cu baterie de 88 kWh are un preţ de bază de 68.300 euro / 59.300 euro cu Rabla Plus.

Ford Mustang Mach-E este disponibil cu tracţiune spate sau tracţiune integrală, ambele versiuni putând fi asociate cu o baterie cu autonomie standard sau extinsă. Versiunea cu autonomie extinsă şi tracţiune spate are o autonomie de până la 610 km măsurată în regim WLTP. Încărcarea bateriei de la 10% la 80% se realizează în 38 minute pentru versiunea de baterie cu autonomie standard la o staţie de 150 kWh şi în 45 minute pentru versiunea de baterie cu autonomie extinsă.

Mustang Mach-E, echipat cu sistemul de tracţiune spate furnizează 269 CP în varianta cu baterie cu autonomie standard, respectiv 294 CP în varianta cu baterie cu autonomie extinsă, un cuplu de 430 Nm şi o acceleraţie de la 0 la 100 km/oră între 6,1 şi 6,2 secunde. În configuraţia cu tracţiune integrală, Mustang Mach-E livrează 269 CP în versiunea cu baterie cu autonomie standard, respectiv 351 CP, în varianta cu baterie cu autonomie extinsă, cu un cuplu de 580 Nm şi o acceleraţie de la 0 la 100 km/oră între 5,1 şi 5,6 secunde.