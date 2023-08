25 august: ziua în care Neil Armstrong, primul om din istorie care a pășit pe Lună, a încetat din viață

În data de 25 august 1936, s-a născut celebrul actor român Sebastian Papaiani. La aceeași dată, dar în 1900 a murit Friedrich Nietzsche. De asemenea, în 1954, a fost prima participare a România la Campionatele Europene de atletism.

1609 - Astronomul italian Galileo Galilei a inventat primul său telescop terestru cu refracție

Galileo Galilei (n. 15 februarie 1564, Pisa, Ducatul Florenței⁠– d. 8 ianuarie 1642, Marele Ducat de Toscana) a fost un fizician, matematician, astronom și filosof italian care a jucat un rol important în Revoluția Științifică. Printre realizările sale se numără îmbunătățirea telescoapelor și observațiile astronomice realizate astfel, precum și suportul pentru heliocentrismul copernician.

Galileo a fost numit „părintele astronomiei observaționale moderne”, „părintele fizicii moderne”, „părintele științei”, și „părintele științei moderne”.

Stephen Hawking a spus că „Galileo, poate mai mult decât orice altă persoană, a fost responsabil pentru nașterea științei moderne.”

1900 - A încetat din viață filosoful german Friedrich Nietzsche

Friedrich Wilhelm Nietzsche (n. 15 octombrie 1844, Röcken - d. 25 august 1900, Weimar) este unul dintre cei mai importanți filosofi europeni al secolului al XIX-lea, care a exercitat o influență remarcabilă, adesea controversată, asupra gândirii filosofice a generațiilor ce i-au urmat.

1907: A murit scriitorul și filologul român Bogdan Petriceicu Hașdeu

Bogdan Petriceicu Hasdeu (n. 16/ 26 februarie 1838, Cristinești, Hotin, actualmente în Ucraina – d. 25 august 1907, Câmpina) a fost un scriitor și filolog român din familia Hâjdău, pionier în diferite ramuri ale filologiei și istoriei românești. Spirit enciclopedic, jurist, lingvist, folclorist, publicist, istoric și om politic, Hasdeu a fost una dintre cele mai mari personalități ale culturii române din toate timpurile. Din anul 1877 a fost membru al Academiei Române.

1936: S-a născut actorul român Sebastian Papaiani

Miercuri, 25 august, se împlinesc 85 de ani de la naşterea actorului de teatru, film, radio şi TV Sebastian Papaiani. Actor complet, complex şi deosebit de talentat, şi-a câştigat popularitatea şi simpatia publicului, prin rolurile de comedie, dar şi prin cele în care a abordat şi registre mai grave.

Sebastian Papaiani s-a născut la 25 august 1936, la Piteşti.

La vârsta de 17 ani se angajează contabil la un oficiu farmaceutic, joacă teatru de amatori, îndrumat de fosta Miss România 1936, Crina Cojocaru, care îl determină să treacă peste multe obstacole şi să devină actor.

În anul 1960, a absolvit Institutul de Teatru şi Cinematografie din Bucureşti.

În primii ani după absolvire joacă pe scena Teatrului „Radu Stanca” din Sibiu.

În 1961 şi-a făcut debutul în producţia cinematografică „Purgatoriul nr. 5”, însă calea spre marea carieră i-a fost deschisă de întâlnirea cu regizorul Geo Saizescu, care l-a distribuit în rolul lui Păcală, în filmul cu acelaşi nume (1974).

Dintre piesele jucate pe scena Teatrului Odeon (fost Giuleşti) menţionăm: „Astă seară se joacă fără piesă” de Luigi Pirandello, în regia lui Alexa Visarion, „Domnişoara Nastasia” de Gh. M. Zamfirescu, în regia lui Horea Popescu, „Livada cu vişini” de Cehov, regia Sorin Militaru, „Să nu-ţi faci prăvălie cu scară” de Eugen Barbu, regia Sanda Manu şi multe altele.

S-a aflat, de asemenea, pe scenele Teatrului Naţional din Bucureşti, Teatrului de Comedie, dar şi pe scena Teatrului „George Ciprian” din Buzău.

A jucat, de asemenea, în serialele TV „Numai iubirea” (Manole Tudose; 2004), „Lacrimi de iubire” (Nea Tache; 2005), „Nimeni nu-i perfect” (Domnul Predescu; 2008).

În martie 2013, cinematograful „Modern” din Piteşti a primit numele actorului Sebastian Papaiani, în cadrul unei ceremonii la care au participat câteva sute de persoane.

Prezent la eveniment, cunoscutul actor, originar din Piteşti, a mulţumit autorităţilor locale şi conducerii Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor (RADEF) pentru iniţiativa de a da numele său unui cinematograf.

Artistul a fost decorat cu Ordinul naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler, pe 13 decembrie 2002, „pentru devotamentul şi harul artistic puse în slujba teatrului romanesc”, cu prilejul împlinirii unui veac şi jumătate de existenţă a Teatrului Naţional din Bucureşti. Pentru întreaga activitate, actorul Sebastian Papaiani a primit, în 2011, şi o stea pe Aleea Celebrităţilor.

În luna mai 2016, actorul a suferit un atac vascular cerebral, fiind internat la Spitalul Universitar de Urgenţă.

Sebastian Papaiani a murit la vârsta de 80 de ani, la 27 septembrie 2016.

Actorul Sebastian Papaiani a fost înmormântat, cu onoruri militare la Cimitirul Bellu, pe Aleea Artiştilor, lângă un alt monstru sacru al teatrului şi filmului românesc, Marin Moraru.

1954 - Prima participare a României la Campionatele Europene de atletism. Iolanda Balaș s-a clasat pe locul doi (1,65 m).

Iolanda Balaș Sőtér (în maghiară Balázs Jolán) (n. 12 decembrie 1936, Timișoara) campioană olimpică română de etnie româno-maghiară (tatăl român și mama maghiară), care a dominat proba de săritura în înălțime timp de un deceniu. Din 1988 până în 2005 a fost președinta Federației Române de Atletism.

1987: S-a născut actrița americană Blake Lively

Blake Lively (n. 25 august 1987) este o actriță și manechin american. Ea a jucat ca Serena van der Woodsen în drama „Gossip Girl”, și a a jucat in filme „The Sisterhood of the Traveling Pants”, „The Private Lives of Pippa Lee”, „The Town”, „Green Lantern”, „Accepted”, „A Simple Favour” și „Savages”.

1989 - Sonda Voyager 2 a ajuns la maximă apropiere de Neptun, ultima planetă pe care a vizitat-o înainte de a părăsi sistemul solar.

Neptun este a opta și cea mai îndepărtată planetă de Soare din sistemul solar. Numită după zeul roman al mării, este a patra planetă după diametru și a treia după masă. Neptun are o masă de 17 ori mai mare decât cea a Pământului și puțin mai mare decât masa lui Uranus, care este de 15 ori mai greu decât Pământul, dar nu la fel de dens. Neptun orbitează în jurul Soarelui la o distanță de 30,1 unități astronomice, ceea ce înseamnă că orbita sa este de aproximativ 30 de ori mai mare decât orbita Pământului. Simbolul astronomic al lui Neptun este ♆, o variantă modificată a tridentului zeului Neptun.

2012 - Astronautul american Neil Armstrong, primul om care a pășit pe Luna, a încetat din viaţă la vârstă de 82 de ani

Neil Alden Armstrong (n. 5 august 1930 – d. 25 august 2012) astronaut american, pilot de încercare și pilot naval, cunoscut ca fiind primul om care a pășit pe Lună. La 20 iulie 1969, Neil Armstrong şi colegul său Buzz Aldrin au devenit primii oamenii care au pus piciorul pe Lună. Neil Armstrong este „un erou american împotriva voinţei lui”, un om care „şi-a servit naţiunea cu mândrie, ca pilot de marină, pilot de încercare, apoi astronaut”, se arăta într-un comunicat difuzat de familie după deces. Neil Armstrong fusese supus unei intervenţii chirurgicale pe cord la începutul lunii, iar decesul a survenit în urma complicaţiilor după operaţie, potrivit NBC News.

Astronautul s-a născut la 5 august 1930, în Wapakoneta, statul Ohio (nordul SUA). Şi-a început cariera la NASA, agenţia spaţială americană, în 1955. Armstrong a fost însărcinat să conducă prima misiune lunară americană, la bordul capsulei Apollo 11, alături de astronauţii Buzz Aldrin şi Michael Collins. Acesta a ajuns pe Lună la bordul modulului Eagle în 20 iulie 1969 şi şi-a asigurat locul în istorie declarând, în momentul în care a păşit prima dată pe solul selenar: „Este un pas mic pentru om, un salt uriaş pentru omenire”. Echipajul Apollo 11 îşi îndeplinise misiunea şi aselenizase cu succes pe suprafaţa lunară. 600 de milioane de oameni au urmărit în direct aselenizarea şi au auzit faimoasa replică a lui Armstrong.



2012 - Nava spaţială americană Voyager 1 intră spațiul interstelar, devenind cel mai îndepărtat obiect făcut de om aflat în spațiul extraterestru

Voyager 1 este o sondă spațială lansată de NASA la 5 septembrie 1977, în prezent (2016) încă în funcțiune. A vizitat planetele Saturn și Jupiter, fiind prima sondă care a transmis imagini cu sateliții acestor planete. La data de 7 decembrie 2007 se afla la o distanță de 104,7 AU de Soare, fiind cel mai îndepărtat obiect făcut de oameni, și își va păstra această caracteristică, deoarece are cea mai mare viteză față de Soare și Pământ dintre toate sondele lansate.

În 2009 se afla la 10 miliarde de km depărtare de Pământ, iar semnalele radio transmise au nevoie de aproximativ 15 ore pentru a ajunge pe Pământ. La 25 august 2012, Voyager 1 a ieșit din heliosferă și a pătruns în spațiul interstelar, devenind primul obiect spațial creat de om care a reușit acest lucru. Este de așteptat ca misiunea Voyager 1 să continue până în jurul anului 2025, atunci când generatoarele termoelectrice de radioizotopi nu vor mai furniza suficientă energie electrică pentru instrumentele științifice.