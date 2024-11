Pe 2 noiembrie, în 1784, izbucnea marea Răscoală Țărănească din Transilvania. Tot pe 2 noiembrie, în 2019, se stinge din viață Leo Iorga, unul dintre simbolurile rockului românesc, fost solist al trupelor Cargo și Compact.

2 noiembrie 1784 - a izbucnit marea Răscoală Țărănească din Transilvania

Răscoala din 1784, numită și „Răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan”, a fost o importantă acțiune de revoltă a țărănimii iobage din Transilvania împotriva constrângerilor feudale la care era supusă. La ea au participat iobagi români, maghiari, sași de pe domeniile nobililor și statului, mineri din Munții Apuseni și ocnele din Maramureș, meșteșugari, preoți etc.

Răscoala a pus în discuție statutul de tolerați în Transilvania imperială al românilor, ceea ce i-a conferit și un caracter național. A izbucnit la 2 noiembrie 1784, în satul Curechiu, Hunedoara, și s-a încheiat la sfârșitul lui decembrie 1784, când Horea și Cloșca au fost capturați de către autorități.



„Nobilul comitat, împreună cu toţi stăpânii de moşii şi cu toată seminţia lor, să jure pe cruce; nobili să nu mai fie, ci fiecare dacă va putea găsi o slujbă să trăiască din aceea. Nobilii stăpâni pe moşii să părăsească odată pentru totdeauna moşiile nemeşeşti. Şi ei să plătească dare ca poporul de rând”, se arăta în ultimatumul lui Horea de la Deva.

Răscoala a avut un larg ecou în străinătate. Din Austria până în Portugalia, din Germania până în Italia s-au publicat broșuri, calendare, articole de presă, rapoarte diplomatice, gravuri privind liderii răscoalei. Unii oameni de cultură și filosofi au apărat și explicat acțiunea țăranilor.

Lui Horea i s-a atribuit, cu precădere de către presa europeană, gândul de a reface Dacia, fiind chiar numit „Rex Daciae”. În îndepărtatul Stockholm, revolta țăranilor ardeleni conduși de Horea a fost urmărită prin dese corespondențe cu Viena, Sibiu și alte centre europene. Decenii mai târziu, povestea răsculaților a fost transpusă într-o piesă de spectacol, numită Horia și Cloșca sau banda lotrilor din Ardeal, jucată în mai multe orașe suedez.

2 noiembrie 1854 - a murit Anton Pann, compozitorul muzicii imnului naţional „Deşteaptă-te române“

Pe numele său real Antonie Pantoleon Petrov, compozitorul muzicii imnului naţional „Deşteaptă-te române“, Anton Pann a fost supranumit de Eminescu „finul Pepelei, cel isteţ ca un proverb”, în semn de recunoştinţă pentru ascuţimea şi râvna cu care acesta a îmbogăţit cultura românească.

Tatăl său era de meserie căldărar. El avea ca nume de familie Petrov și purta prenumele Pantelimon, uneori transcris „Pandele”, „Pantoleon” sau „Pantaleon”, cum afirmă într-un studiu Tudor Vianu. Din partea sa, George Călinescu presupunea că prin tatăl său, Anton Pann ar fi fost aromân de origine: „Cunoașterea miraculoasă a limbii noastre e un semn că era român (vlah curat ori cuțovlah), sau că venise aici în fragedă copilărie”.

În anul 1846, tipărește: Poezii populare, Cântece de stea, ediția a III-a, Irmologhiu-Catavasier, Epitaful și Heruvico-Chinonicarul. Toate acestea, au fost scrise cu alfabet chirilic, în limba română

2 noiembrie 1906 - s-a născut regizorul italian de film Luchino Visconti

A fost un regizor de film, operă și teatru și scenarist italian. Este cunoscut în întreaga lume datorită filmelor Ghepardul (1963) și Moarte la Veneția (1971).

În timpul celui de-al doilea război mondial, Visconti, care simpatizase și anterior cu comuniștii, a devenit membru al Partidului Comunist Italian.

Ultimul său film a fost Inocentul (L'inocente), realizat în 1976, în care tratează două dintre temele sale permanente, cea a infidelității și cea a trădării.

A decedat la Roma din cauza unei atac cerebral la vârsta de 69 de ani. În localitatea Ischia, există un muzeu dedicat operei complete a lui Luchino Visconti.

1906: Rusia: Lev Davidovici Troțki este condamnat la deportare pe viață în Siberia.

Lev Davidovici Troțki a fost un revoluționar bolșevic și intelectual marxist rus născut într-o familie de evrei așkenazi din Ucraina. El a fost un politician influent la începuturile existenței Uniunii Sovietice, mai întâi Comisar al poporului pentru politica externă iar mai apoi ca fondator și prim comandant al Armatei Roșii și Comisar al poporului pentru apărare.

De asemenea, a fost un membru fondator al Politburo-ului. În urma luptei pentru putere cu Iosif Vissarionovici Stalin din anii 1920, Troțki a fost exclus din Partidul Comunist și deportat din Uniunea Sovietică.

A fost în cele din urmă asasinat în Mexic de un agent sovietic. Ideile lui Troțki formează bazele teoriei comuniste cunoscute sub numele de troțkism.

1946 s-a năsut Petre Lupu, actor român

Petre Lupu (n. 2 noiembrie 1946, Mogoșești, județul Iași), cunoscut și după autonimul franțuzesc „Pierre Lupu” este un actor român de film, radio, teatru, televiziune și de dublaj. Este unul dintre fondatorii Sindicatului Artiștilor și Tehnicienilor din Teatrul Bulandra, precum și membru al UNITER din 1990.

Între anii 1969 și 1972 a fost angajat ca actor la Teatrul Dramatic din Constanța. Următoarea etapă ca actor l-a dus pe Petre Lupu între anii 1972 și 1975 la Sibiu, în cadrul Teatrului de Stat. Din 1975 și până în prezent este actor la Teatrul Bulandra din București. A mai avut colaborări cu Teatrul Țăndărică (teatru pentru copii) și cu Teatrul de Televiziune la TVR.

A îmbinat aparițiile pe scenă cu roluri în filme cum ar fi: „Nea Mărin miliardar”, „A doua cădere a Constantinopolului”, „Trenul vieții”, „Divorț... din dragoste” și altele.

În ultimii ani, Petre Lupu a dublat în română producții americane și străine de animație și nu numai, notabile fiind serialele „Phineas și Ferb”, „Spongebob Pantaloni Pătrați”, „Să-nceapă aventura și Violetta”, precum și filmele „Ratatouille”, „Madagascar 3”, „Fugăriți prin Europa” și „Paddington”.

2 noiembrie 1962 - președintele Kennedy anunță sfârșitul crizei nuclearelor din Cuba

Criza rachetelor cubaneze a fost o confruntare între Uniunea Sovietică și Statele Unite cu privire la rachetele nucleare sovietice din Cuba.

Criza nuclearelor din Cuba a fost privită ca fiind momentul când Războiul Rece a fost foarte aproape să devină război nuclear și să se transforme în Al Treilea Război Mondial.

Această criză a fost privită ca fiind momentul când Războiul Rece a fost foarte aproape să devină război nuclear și să se transforme în Al Treilea Război Mondial. Estimarea făcută chiar de președintele John F. Kennedy a fost că probabilitatea unui război nuclear a fost aproape 50%.

În timpul crizei, în afara rachetelor, au fost deplasați și câteva mii de soldați sovietici. Conform unor date furnizate de ministerul apărării, un număr de 64 de soldați sovietici și-au pierdut viața. Sursele rusești nu precizează însă și cauza. Într-un discurs televizat de o extraordinară gravitate, președintele american, John F. Kennedy, a anunțat că avioanele americane de spionaj U-2 au descoperit baze sovietice de lansare a rachetelor SS-4 Sandal în Cuba.

Aceste rachete, purtând focoase nucleare, constituiau un pericol iminent deoarece, având rază medie de acțiune (2000 km), erau capabile să lovească un număr mare de orașe americane foarte importante, precum Washington, D.C. Dintr-o dată, rachete sovietice puteau atinge teritoriul american, amenințând să discrediteze doctrina nucleară americană a represaliilor masive.

Criza rachetelor cubaneze a constituit cel mai periculos moment al Războiului Rece, când lumea a fost cel mai aproape de un război nuclear total. Prin urmare, s-a instaurat o linie telefonică directă (așa numita „linie roșie”) între Kremlin și Casa Albă pentru a evita un război nedorit.

2 noiembrie 1973 - John Lennon lansează albumul „Mind Games“

Mind Games este al patrulea album solo post-Beatles al lui John Lennon, înregistrat și lansat în 1973. Lansarea discului a marcat începutul perioadei de optisprezece luni de separare a lui Lennon de Yoko Ono și sfârșitul perioadei sale de activism politic , determinatǎ în mare parte de realegerea lui Richard Nixon.

Spre deosebire de precedentul sǎu album Sometime In New York City, primit cu rǎcealǎ de critici datoritǎ implicațiilor sale politice, Mind Games a fost mult mai bine primit, atât de cǎtre fani cât și de cǎtre critici, atingând locul 13 în Marea Britanie și locul 9 în SUA, unde a primit Discul de Aur.

Albumul a fost lansat cu trei ani înainte de moartea artistului (1980).

2 noiembrie 2000 - primul echipaj de trei astronomi ajunge la bordul Stației Spațiale Internaționale

Primul echipaj care a ajuns la bordul Stației Spațiale Internaționale - un proiect la care participă cinci mari agenții spațiale: NASA (Statele Unite ale Americii), RKA (Rusia), JAXA (Japonia), CSA (Canada) și ESA (o asociație de mai multe țări europene) - a fost format din doi ruși și un american.

2 noiembrie 2019 - a murit muzicianul Leo Iorga

Leo Iorga a fost un muzician român, vocalist al formațiilor Pacific, Cargo, Compact, Schimbul 3, Pacifica, PACT by Leo Iorga & Adi Ordean și Compact B.

Începe să cânte la 14 ani ca toboșar în trupa liceului „Ioan Slavici”. Până în 1985 colaborează cu grupul „Pacific”. În 1988 activează ca vocalist în formația Cargo lansând hiturile „Brigadierii”, „Povestiri din gară” și „Erata”.

Din toamna anului 1988 până în 1996 e vocalistul formației Compact în componența: Leo Iorga, Adrian Ordean, Vlady Cnejevici, Teo Peter, Emil Laghia și Leluț Vasilescu, formație catalogată de Florian Pittiș și de mulți alții drept „formula de aur a Compactului”.

Cu Leo Iorga ca vocalist, trupa Compact cântă la festivalul „Mitt Ein Ander” de la Berlin în anul 1989. Au trei turnee în Republica Moldova (1988, 1990, 1992).

În 1990, participă la turneul „British Rock for Romania„ alături de trupele Crazy Head , Jesus Jones și Skin Games. În 1992, cântă la festivalul „Rock '92”, alături de două nume celebrități ale rock-ului mondial: Uriah Heep și Ian Gillan Band, iar în 1993 susține două concerte (în Brașov și Sofia) alături de legendara trupă Nazareth.

În 1994, cântă la „Skip Rock Festival” alături de celebrul grup Jethro Tull. În 1993, 1994 și 1995 iau parte la turneul Marlboro Music alături de Holograf, Iris și Direcția 5.

Din 1997 până în 2001 a cântat alături de Adrian Ordean, George Patranoiu, Mario Ticlea, Bobi Stoica, Anca Neacșu, Irina Nicolae, Paul Pampon Neacșu, Cătălin "Bibanu" Dalvarea și Andi Savastre în formația Schimbul 3.

Începând cu anul 2017, după 22 de ani, se alătură ca invitat al legendarei trupe COMPACT B, într-o componență de excepție: Costi Cămărășan (fondatorul formației Compact) - chitară, Leluț Vasilescu - tobe, Adrian Ordean - chitară, Adrian ''Coco'' Tincă - chitară bas și Adrian Kiseleff - clape.

Leo Iorga murit pe 2 noiembrie, la vârsta de doar 54 de ani, după ce, în ultimii opt ani, a suferit mai multe intervenţii chirurgicale şi tratamente dure din cauza cancerului pulmonar, care s-a extins şi la creier.