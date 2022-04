Viscol istoric în SUA în luna aprilie. 18 state ar putea fi afectate de vremea severă

Cea mai scăzută temperatură şi ninsorile abundente sunt aşteptate în Montana, Wyoming şi în special în statele Dakota de Nord şi Dakota de Sud. Furtuna de zăpadă ar putea atinge valori istorice în unele zone, cum ar fi Grand Forks sau Dakota de Nord, scrie USA Today News.

Meteorologii avertizează că există posibilitatea să se întrerupă curentul şi că oameniii vor întâmpina dificultăţi dacă vor ieşi afară. Se recomandă părăsirea casei doar pentru situaţii de urgenţă.

Monday morning update:



⚠ Blizzard Warning in effect for western and much of central ND



❄ Snowfall amounts could exceed 24" in some places, with wind gusts up to 50 mph



🤔 Uncertainty in the far south central and JRV due to more rain possibly decreasing snow totals #ndwx pic.twitter.com/AZ95CknLSC