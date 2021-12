Un depozit Amazon s-a prăbuşit peste muncitori, în SUA, după trecerea unei tornade | VIDEO

Imaginile publicate pe internet arată că din clădirea în care se aflau în jur de 50 şi 100 de oameni au rămas în picioare doar stâlpii care susţineau pereţii şi acoperişul depozitului.

Nummărul victimelor nu este încă cunoscut, însă poliţia şi pompieerii cred că este vorba de mult mai multe victime.

„Siguranţa angajaţilor şi partenerilor noştri este prioritatea noastră principală. Evaluăm situaţia şi vom împărtăşi informaţii suplimentare când vor fi disponibile”, a transmis Richard Rocha, purtătorul de cuvânt al Amazon.

Potrivit News.ro, tornada a distrus şi un cămin de bătrâni din Arkansas, vineri seară, provocând un deces, iar alte câteva persoane au fost rănite.

Sursa citată arată că în Arkansas, tornada a lovit căminul de bătrâni Monette Manor aproximativ la ora locală 20.15.

Autorităţile au reuşit în două ore evacuarea tuturor celor blocaţi în căminul de bătrâni. Unii dintre ei se refugiaseră în subsol.

Şi în Missouri s-a raportat cel puţin un deces cauzat de furtuni severe care afectează SUA.

Close up look at damaged Amazon warehouse in Edwardsville, Illinois, just outside of St. Louis, Missouri, where 50-100 workers are believed to be trapped right now after possible tornado took out much of the building tonight. pic.twitter.com/GPRT3Uh5OD