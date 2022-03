Un prezentator TV rus cere americanilor să îl ajute pe Trump să devină preşedinte înainte de terminarea mandatului lui Biden

Afirmaţiile prezentatorului Evgheni Popov vin în contextul în care Donald Trump i-a cerut marţi lui Vladimir Putin, în plin război în Ucraina, să dezvăluie dacă are informaţii compromiţătoare despre fiul preşedintelui american, Hunter.

Într-un interviu difuzat marţi la emisiunea «Just the News» a mass-media «Real America’s Voice», Donald Trump a spus că soţia unui primar din Moscova i-a donat 3,5 milioane de dolari lui Hunter Biden li „familiei” sale. „Sunt mulţi bani. Ea i-a donat 3,5 milioane de dolari şi cred că Putin ar avea răspunsul la această întrebare. Cred că ar trebui să-l facă public”, a afirmat Donald Trump, scrie G4Media.

Kremlin TV Hopes Russia’s Unhinged Bioweapons Claim Will Help Re-Elect Trump:



State TV pundits are delighted that Russian propaganda about Hunter Biden’s supposed funding of bioweapons in Ukraine has “served up a beneficial deck of cards for Trump.”https://t.co/fjI07KfUFx