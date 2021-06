Un bloc de 12 etaje din Miami s-a prăbuşit. Martor: „A fost îngrozitor. Ţipau şi adulţii, şi copiii” VIDEO

„Toată lumea ţipa şi era cuprinsă de panică”, spune Aaron Miles, care locuia într-un hotel din vecinătate, evacuat după incident, potrivit CNN.

„Când am coborât în hol, era plin de praf şi resturi. Am ieşit cât de repede am putut”, a povestit el.

MIAMI: Media outlets release video of overnight residential building collapse. Eleven stories of homes with ground parking. #Surfside pic.twitter.com/G5Ctn2JWEI — Kelly Anne Beile (@KellyAnneTV) June 24, 2021 „A fost îngrozitor. Ţipau şi adulţii, şi copiii. Femeile şi copiii plângeau. A fost probabil una dintre cele mai groaznice experienţe la care am asistat vreodată”, a spus Miles, arată „A fost îngrozitor. Ţipau şi adulţii, şi copiii. Femeile şi copiii plângeau. A fost probabil una dintre cele mai groaznice experienţe la care am asistat vreodată”, a spus Miles, arată digi24.ro . Familia lui Miles, care este în vacanţă din Virginia, a spus că ieri totul părea normal şi clădirea părea sigură.