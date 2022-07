Trump îşi pregăteşte o „întoarcere incredibilă” la Washington, unde nu a mai ajuns din 2020

Invitat de America First Policy Institute, un cerc de reflecţie al aliaţilor săi, miliardarul în vârstă de 76 de ani a prezentat un plan de acţiune pentru ”preşedintele republican care va recâştiga Casa Albă în 2024”.

Timp de peste o oră şi jumătate, el şi-a reluat marţi temele predilecte - lupta împotriva imigraţiei şi infracţionalităţii - şi- l-a atac feroce pe succesorul său Joe Biden, pe care-l acuză că a ”pus Statele Unite în genunchi”.

RETORICĂ VIOLENTĂ

El şi-a reluat retorica violentă şi a folosit imagini şocante - ”străzi pline de ace, pline de sângele victimele nevinovate” şi oraşe ”în care clasa medie venea pentru American Dream”, pe care le compară cu ”zone de război” - şi a evocat violuri, furturi, frica părinţilor atunci când copiii lor sunt pe stradă.

Fostul preşedinte a prezentat mai multe măsuri - de exemplu pedeapsa cu moartea a dealerilor de droguri, oferirea unor mijloace suplimentare poliţiei şi abandonarea votului anticipat şi electronic.

”Nu mai există respect faţă de lege şi nu mai există, mai ales, ordine. Ţara noastră este de-acum o cloacă a crimelor, avem sânge, moarte şi suferinţă din cauza Partidului Democrat, care distruge şi destructurează forţele de ordine”, a acuzat el pe un ton tot mai sumbru.

După ce a prezentat un portret apocaliptic al ţării, el a strecurat că ”istoria este departe de a se fi terminat şi ne pregătim de o întoarcere incredibilă. Nu avem de ales. Prin forţă, noi ne vom restaura securitatea. Prin muncă asiduă, ne vom reconstrui prosperitatea. Mulţumită curajului, ne vom reclama libertatea (...). Vom face America glorioasă, aşa cum n-a mai fost niciodată””.

VIZAT DE DEPARTAMENTUL JUSTIŢIEI

Trump îşi pregăteşte, aşadar, întoarcerea, la un şi jumătate după ce a plecat de la putere cu capul plecat, la două săptămâni după ce susţinători ai săi au luat cu asalt Capitoliul.

De atunci el nu a mai pus piciorul în capitala federală, însă a rămas în centrul atenţiei unei Comisii parlamentare de anchetă însărcinată să facă lumină asupra rolului pe care l-a jucat în acest asalt care a şocat întreaga lume.

Comisia ”6 ianuarie” tocmai a încheiat o serie de audieri publice foarte urmărite, care au ridicat vălul de pe manevrele sale cu scopul de a rămâne la putere.

The Washington Post (WP) scrie că Departamentul Justiţiei anchetează în paralel acţiuni ale lui Trump în timpul luării cu asalt a Capitoliului.

Martori sunt audiaţi în faţa unui juriu cu privire la discuţii pe care le-au avut cu fostul preşedinte, dezvăluie ziarul, citând surse potrivit cărora este vorba despre avocaţi ai miliardarului şi alţi membri ai cercului acestuia.

Departamentul a primit în aprilie date telefonice ale unor membri-cheie ai administraţiei Trump, iar presa a scris deja despre investigaţii vizând mai mulţi apropiaţi, însă niciodată vizându-l direct pe magnatul în domeniul imobiliar.

Secretarul Justiţiei Merrick Garland nu a îndepărtat, la NBC News, posibilitatea de a-l inculpa pe Donald Trump.

”Toate astea sunt o lovitură regizată”, iar din Comisie nu fac parte ”decât bătăuşi şi piraţi”, a declarat marţi Trump, foarte combativ.

”Ei vor să mă atingă pentru că eu sunt mai capabil să muncesc pentru voi, dar nu cred că asta va merge”, a adăugat el zâmbind.

”Încă patru ani!”, a scandat atunci sala, aplaudându-l, referindu-se la durata unui eventual nou mandat.

MIKE PENCE SE DISTANŢEAZĂ

Printr-un hazard al programului, fostul său vicepreşedinte Mike Pence se afla şi el în vizită la Washington marţi, unde a susţinut un discurs în faţa unor tineri conservatori, prin care şi-a marcat distanţa faţă de Donald Trump.

”Noi nu suntem de acord asupra priorităţilor”, a declarat el, prezentând un program axat asupra luptei împotriva avortului şi protejării dreptului de a purta arme de foc şi a libertăţilor religioase.

”Este absolut indispensabil (...) să nu cedăm tentaţiei de a ne uita în urmă” şi ”să ne întoarcem către viitor”, a declarat acest conservator creştin, care-i reproşează fostului preşedinte faptul că alocă prea mult timp contestării rezultatului alegerilor prezidenţiale din 2020.

Donald Trump nu şi-a recunoscut niciodată înfrângerea în alegerile prezidenţiale din 2020.

El evocă - fără nicio probă - ”fraude electorale masive” şi îşi consacră intervenţiile publice denunţării unor ”alegeri furate”.

Însă Trump a pus marţi acest discurs în surdină.

”Spun în continuare că am candidat prima oară şi am câştigat, iar apoi am candidat a doua oară şi am obţinut şi mai multe voturi”, a declarat el.

”Poate că ar trebui să o fac a treia oară”, a adăugat el imediat, promiţând ”detalii” în săptămânile viitoare.

RON DE SANTIS CÂŞTIGĂ TEREN

Donald Trump îşi păstrează un loc central în rândul republicanilor şi pare că şi-a păstrat un nucleu de susţinători loiali, ceea ce l-a plasa în pole-position în cazul în care ar candida la învestitura republicană.

Însă critici îi boţesc imaginea, iar acest lucru le permite rivalilor săi - de exemplu guvernatorului Floridei Ron DeSantis - să câştige teren.

Aproape jumătate dintre republicanii care votează în primare ar prefera alt candidat decât Donald Trump, potrivit unui sondaj recent The New York Times (NYT) şi Siena College.

The Wall Street Journal (WSJ) şi The New York Post (NYP), care aparţin influentei familii Murdoch, au publicat săptămâna trecută editoriale în care denunţă comportamentul lui Donald Trump la 6 ianuarie 2021. Într-un text neobişnuit de critic, NYP scrie că miliardarul a demonstrat că este ”nedemn” să ajungă din nou la Casa Albă.

Discursul său a fost urmărit, cu toate acestea, la cel mai înalt nivel.

”Ai zice că sunt de modă veche, dar nu cred că incitarea unei mulţimi să atace politicieni arată un respect faţă de lege”, a scris pe Twitter Joe Biden.

”Dacă eşti pro-insurecţie nu poţi să fii pro-poliţie, nici pro-democraţie şi nici pro-America”, subliniază preşedintele american, în vârstă de 79 de ani, care ar putea candida, la rândul său la al doilea mandat în 2024.