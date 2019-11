Trump a dezvăluit că ştie „exact” cine este noul lider al Statului Islamic

„Organizaţia „ISIS (Stat Islamic în Irak şi Siria -n.red.) are un nou lider. Ştim exact cine este!”, a scris Donald Trump pe Twitter, fără a oferi alte detalii.

Reţeaua teroristă Stat Islamic (Stat Islamic în Irak şi Siria, Stat Islamic în Irak şi Levant, Daesh) a confirmat joi moartea liderului Abu Bakr al-Baghdadi, ucis într-o operaţiune militară americană efectuată în Siria.



Reţeaua teroristă sunnită a anunţat că noul lider este Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi şi a ameninţat Statele Unite cu atentate.

ISIS has a new leader. We know exactly who he is!