Trump cedează presiunilor şi aprobă planul de relansare a economiei

Decizia a fost anunţată duminică seară, în urma unor presiuni sporite puse pe Trump pentru ca acesta să accepte planul de relansare economică şi de sprijinire a cetăţenilor americani în situaţii economice vulnerabile, relatează presa internaţională.

Preşedintele încă în exerciţiu al Statelor Unite i-a luat prin suprindere atât pe democraţi, cât şi pe republicani după ce a pus în pericol rezultatul unui proces lung de negociere refuzând să semneze legea adoptată cu majorităţi largi atât de către Camera Reprezentanţilor, cât şi de Senat.

Duminică, Trump a transmis un comunicat prin care informează că a semnat legea, spunând că este responsabilitatea sa să protejez poporul american de greutăţile economice cauzate de pandemia de COVID-19.

„Ca preşedinte, am transmis Congresului că vreau mult mai puţine cheltuieli risipitoare şi mult mai mulţi bani daţi poporului american sub forma cecurilor de 2,000 de dolari per adult şi 600 de dolari per copil”, arată preşedintele în comunicat, clarificând că doreşte în continuare eliminarea unor cheltuieli pe care le consideră inutile.

Întârzierea cu care Trump a acceptat planul negociat de republicani şi democraţi a însemnat că milioane de americani şi-au pierdut temporar ajutorul de şomaj.





Este neclar ce l-a determinat pe Donald Trump să cedeze în final presiunilor şi să accepte planul adoptat de Congres.







Planul de sprijinire economică a americanilor are o valoare de 900 de miliarde dolari, făcând parte dintr-un pachet de cheltuieli care include şi 1,4 trilioane de dolari destinate funcţionării guvernului federal. Dacă Trump nu ar fi semnat legea până luni, ar fi urmat o închidere parţială a instituţiilor guvernamentale.





Noul plan de relansare extinde ajutorul federal acordat şomerilor până la jumătatea lunii martie, acordă împrumuturi garantate întreprinderilor, oferă ajutoare în valoare de miliarde de dolari IMM-urilor, industriei de ospitalitate şi restaurantelor, transportului aerian, prelungeşte moratoriul ce interzice evacuarea persoanelor care nu îşi pot plăti chiria, suspendă executarea silită şi oferă fonduri pentru distribuirea vaccinurilor anti-COVID-19.