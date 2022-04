SUA trimit 11 elicoptere Mi-17 şi 200 de transportoare blindate M113 la Kiev, ca parte a unui nou pachet de ajutor

Statele Unite trimit în Ucraina 200 de vehicule blindate M113, 11 elicoptere militare Mi-17, 18 obuziere de 155 mm şi 40.000 de obuze de artilerie, 300 de proiectile Switchblade, 500 de rachete antitanc Javelin „şi mii de alte” sisteme antitanc ca parte a unui nou pachet militar în valoare de 800 de milioane de dolari, a anunţat miercuri Pentagonul.

În plus, după cum a indicat Ministerul Apărării, lista include 10 staţii radar mobile pentru luptă contra bateriei AN / MPQ-36, două radare tridimensionale cu rază scurtă şi rază medie de acţiune pentru utilizare în apărarea aeriană pentru ghidare directă AN / TPQ-64, 100 de vehicule de teren multifuncţionale blindate, vehicule fără pilot pentru paza de coastă, precum şi mijloace de apărare chimică, biologică, radiologică şi nucleară, echipamente medicale, 30.000 de veste şi căşti antiglonţ, peste 2.000 de aparate telemetrice optice şi cu laser, explozivi C4, alţi explozivi, mine antipersonal de distrugere dirijată M18A1 Claymore.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă, că Statele Unite au început pentru prima dată să furnizeze Ucrainei artilerie sub formă de obuziere de 155 mm. „Vă spun că [secretarul american al apărării Lloyd Austin] se angajează să desfăşoare arme şi echipamente cât mai repede posibil”, a adăugat el.

De asemenea, Pentagonul a mai anunţat şi faptul că SUA vor antrena soldaţi ucraineni în afara Ucrainei pentru a folosi noile arme furnizate de Occident. După cum a clarificat un reprezentant al organismului militar american, o astfel de pregătire va fi necesară, în special, pentru transferul de obuziere americane, de radare de contrabaterie şi de staţiile radar de urmărire pentru apărare aeriană.