SUA. Mii de programări pentru vaccinare împotriva COVID-19, anulate din cauza unor probleme de distribuţie

Situaţia este deosebit de gravă în statul Texas, care înregistrează zilnic în medie 20.000 de cazuri de îmbolnăvire de COVID-29, relatează cotidianul „The New York Times”, preluat de agenţiile de presă EFE şi Agerpres în pagina electronică.

Houston, al patrulea oraş ca mărime din Statele Unite, se confruntă cu o problemă aproape similară: spitalele care îi tratează pe unii dintre locuitorii cei mai săraci ai oraşului au rămas fără vaccin, ceea ce i-a făcut pe unii experţi în sănătate publică să se întrebe de ce nu sunt disponibile doze pentru comunităţile vulnerabile.



Senzaţia de haos în distribuţie scoate în evidenţă felul în care funcţionari locali se chinuie să umple golul lăsat de lipsa unui răspuns integrator la nivel federal. Autorităţile sanitare care încearcă să găsească o explicaţie sunt uimite în faţa unor informaţii conform cărora milioane de doze disponibile nu sunt folosite, notează cotidianul citat.

Aproape 39,9 milioane de doze din vaccinurile Pfizer-BioNTech şi Moderna au fost distribuite până vineri dimineaţă în Statele Unite, dar numai 19,1 dintre ele au fost administrate, potrivit Centrului pentru controlul şi prevenirea bolilor (CDC).



Potrivit „The New York Times”, un spital din oraşul Beaufort (Carolina de Sud) a anulat 6.000 de programări pentru vaccinare după ce a primit doar 450 de doze. În Hawaii, un spital a anulat 5.000 de programări pentru administrarea primei doze şi a decis să pună în aşteptare 15.000 de solicitări de vaccinare.



La New York, care a fost anul trecut epicentrul pandemiei de COVID-19 în Statele Unite, autorităţile s-au văzut nevoite în schimb să închidă 15 centre de vaccinare după epuizarea dozelor de vaccin.



„Cred că ceea ce se întâmplă este de fapt o continuare a consecinţelor lipsei unui răspuns federal coordonat. Practic, oraşe şi comitate au rămas să facă faţă pandemiei pe cont propriu”, a declarat pentru „The New York Times” medicul Grant Colfax, şeful Departamentului de Sănătate Publică din San Francisco.