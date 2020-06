Spray-ul cu piper, cel mai căutat produs în SUA. Succes la bursă pentru producătorii de arme

Potrivit Bloomberg, spray-ul cu piper a devenit cel mai căutat şi vândut produs la începutul acestei luni pe plaftorma comercială online Amazon.

Al doilea cel mai căutat şi vândut produs face parte de asemenea din categoria „Sports&Outdors”, şi anume o mască care acoperă nasul, gura şi gâtul.

La mare căutare sunt şi tricourile inscripţionate „I Can’t Breathe”, cuvintele spuse de afro-americanul George Floyd înainte de a-şi da ultima suflare, lunea trecută, sub genunchiul poliţistului Derek Chauvin.

şi literatura pe tema justiţiei rasiale cunoaşte succes în ultimele zile, „White Fragility: Why It’s So Hard for White People to Talk About Racism”, „How to Be an Antiracist” şi „We’re Different, We’re the Same”, pentru copii, regăsindu-se în top zece cele mai vândute cărţi.

Pe de altă parte, producătorii de arme se bucură de succes la bursă, acţiunile Smith&Wesson crescând cu 27% în perioada 30 mai - 2 iunie, cele ale Sturm, Ruger & Co cu 14% şi Axon cu 28% în acelaşi interval de timp.

Într-o ţară fracturată, investitorii pariază pe faptul că manifestaţiile ar putea determina o parte a populaţiei să se înarmeze şi mai mult. Frica nu este singura explicaţie. Unii analişti pun acest fenomen şi pe seama perspectivei victoriei lui Joe Biden în alegerile prezidenţiale din 3 noiembrie. Având în vedere că Joe Biden ar putea impune restricţii asupra comercializării armelor de foc, unii cetăţeni americani preferă să se înarmează din timp, relatează Slate.