Momentul în care un bărbat căzut pe şinele de metrou este salvat de un poliţist din New York VIDEO

NYPD a postat pe pagina de Twitter imaginile care surprind momentul în care colegul lor salvează un bărbat căzut pe şine. ”Poliţiştii din NYPD îi ajută pe newyorkezi cu orice preţ!”, au scris reprezentanţii instituţiei.

Un ofiţer de poliţie, ajutat de un călător, au reuşit să-l ridice pe bărbat şi să-l aducă pe peron chiar înainte ca trenul să ajungă în staţie.

Călătorii l-au ajutat, la rândul lor, pe poliţist să se urce înapoi pe peron, deznodământul fericit fiind aplaudat de cei aflaţi în staţie.

NYPD cops help New Yorkers at any cost!



When a sick strap hanger lost consciousness and fell on the subway tracks in the Bronx, @NYPDTransit officers didn’t hesitate for a moment to put his safety ahead of their own. We’re also grateful to the Good Samaritan who bravely helped. pic.twitter.com/m0kmylDUJJ