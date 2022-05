Joe Biden a stârnit râsetele jurnaliştilor la cina corespondenţilor. Ironic la adresa lui Trump: „Am avut o ciumă oribilă, urmată de doi ani de COVID-19” VIDEO

În cadrul evenimentului, preşedintele este, de cele mai multe ori, ţinta unor glume amicale. Cina corespondenţilor nu a mai fost organizată de doi ani, din cauza pandemiei, şi a fost boicotată de Donald Trump când era în funcţie.

Joe Biden a ţinut să sublinieze că el este primul preşedinte care participă la eveniment din 2016 încoace. El îşi încheie fraza cu o remarcă ironică la adresa lui Trump.

„Sunt bucuros să fiu cu voi aici, în această seară, cu singurul grup de americani care are o rată de aprobare mai mică decât mine. E greu să spun acest lucru după ce am văzut. Este prima dată când un preşedinte participă la această cină în şase ani. Este de înţeles, am avut o ciumă oribilă urmată de doi ani de Covid.”

Preşedintele american şi-a continuat discursul cu autoironii legate de vârsta sa.

„Primul preşedinte american care a participat la cina corespondenţilor a fost Calvin Coolidge în 1924... eu tocmai fusesem ales senator în congresul SUA”, a spus Biden stârnind râsetele jurnaliştilor.

Joe Biden a adoptat apoi un ton mai serios, aducând un omagiu jurnaliştilor care acoperă mediatic războiul din Ucraina şi a lansat un semnal de alarmă cu privire la „otrava care se răspândeşte în democraţia noastră (...) cu dezinformarea care creşte brusc". „Presa liberă este mai importantă ca oricând până acum în ultimul secol", a subliniat liderul de la Casa Albă, potrivit France Presse citată de Agerpres.

Comediantul trebor Noah a fost maestrul de ceremonii, iar înainte de a primi cuvântul, Joe Biden a glumit, făcând referire la atitudinea lui Putin faţă de opozanţii săi: „Trevor, vestea bună este că acum vei putea face mişto de preşedintele Statelor Unite. Şi spre deosebire de ceea ce se întâmpla la Moscova, nu vei merge la închisoare".

Trevor Noah, cunoscut animator de televiziune, a început prin a spune că este onorat să fie prezentator „al celui mai distins eveniment super-contagios al naţiunii".

„Oamenii au fost atât de duri cu dumneavoastră, nu înţeleg de ce. De când aţi preluat funcţia, lucrurile au crescut cu adevărat. A crescut benzina, chiria a crescut, preţul alimentelor a crescut. Totul! Lipsa unui filtru îi provoacă probleme preşedintelui Biden. Luna trecută a provocat un incident internaţional uriaş, spunând că Vladimir Putin ar trebui să fie înlăturat de la putere. A fost foarte, foarte supărător pentru Rusia. Până când cineva le-a explicat că niciunul dintre lucrurile pe care Biden le vrea nu se realizează.” a spus comediantul.

Cina corespondenţilor de la Casa Albă este o tradiţie care datează din 1921. Pe lângă jurnalişti şi oameni politici, la eveniment sunt invitate şi celebrităţi. Anul acesta, printre invitaţii la cina corespondenţilor s-au numărat şi Kim Kardashian, Drew Barrymore şi Chris Tucker.