Istoria fascinantă a colonelului care a inventat reţeta de pui Kentucky Fried Chicken

Colonelul Harland David Sanders, cel care a înfiinţat lanţul de restaurante Kentucky Fried Chicken (KFC), s-a născut la 9 septembrie 1890, în Henryville, Indiana. Pierderea tatălui său la vârsta de 6 ani l-a responsabilizat, ocupându-se să-şi îngrijească fraţii cât timp mama lui era plecată să lucreze.

La vârsta de 12 ani a plecat să muncească la o fermă în Greenwood, dar aventura sa nu s-a oprit aici. De-a lungul timpului a fost soldat în Cuba timp de şase luni, pompier, vatman, a reuşit să studieze Dreptul prin intermediul corespondenţei şi a practicat cele învăţate în vânzarea asigurărilor.

Cu această serie de experienţe diverse nici nu este de mirare că în scurt timp avea să pună bazele unui imperiu culinar. Odată cu trecerea timpului a reuşit să devină un maestru în pregătirea anumitor mâncăruri tradiţionale, printre care şi gustosul pui prăjit. Reţeta sa delicioasă ajunge la public pentru prima oară când Harland, la vârsta de 40 de ani, achiziţionează un motel în Corbin - Kentucky şi începe să servească puiul în restaurantul aflat în incintă, conform kfc.ro

Reţeta originală a produsului

Timp de nouă ani, Colonelul s-a dedicat acestei pasiuni, reţeta alcătuită din tehnici speciale de preparare, alături de 11 ierburi şi mirodenii fiind modificată de mai multe ori până s-a ajuns la varianta finală pe care o folosim în prezent.

Încrezător în propria reţetă şi în calitatea puiului pregătit de el, Colonelul Sanders s-a dedicat propriei afaceri. A străbătut America, a vizitat mai multe restaurante şi a gătit proprietarilor şi angajaţilor puiul după reţeta lui originală. La început, afacerea lui presupunea o înţelegere verbală cu proprietarul restaurantului, prin care acesta se angaja să îi ofere Colonelului Sanders câte 5 cenţi pentru fiecare bucată de pui vândută.

În scurt timp, iubitorii de pui de pretutindeni s-au îndrăgostit de secretul Colonelului şi peste 600 de restaurante din SUA şi Canada vindeau pui pregătit după apetisanta reţetă. În acelaşi an a cedat drepturile asupra reţetei unui grup de investitori care îl includea şi pe John Y. Brown Junior, guvernatorul statului Kentucky din perioada respectivă şi uşor-uşor, lanţul nostru de restaurante a început să prindă contur. Din anul 1976, Colonelul Sanders a ajuns în topul personalităţilor din SUA şi a devenit purtătorul de cuvânt al companiei.

Reţeaua de restaurante, listată la bursă

Curând, reţeaua restaurantelor Kentucky Fried Chicken s-a extins şi a cunoscut o ascensiune rapidă datorită pasiunii pentru mâncare, bunăstării şi sprijinului oferit de noii proprietari. În anul 1969 a fost listată la bursa din New York, iar peste 3500 de restaurante din întreaga lume au început să opereze sub licenţă după achiziţionarea KFC Corporation de către Heublein Inc. pentru suma de 285 de milioane de dolari.

Colonelul Sanders a străbătut peste 250.000 de mile în fiecare an prin întreaga lume pentru a vizita restaurantele KFC. S-a stins din viaţă în anul 1980, dar moştenirea lui trăieşte prin reţeta originală şi prin logo-ul specific.

