Harvey Weinstein a angajat compania Black Cube pentru a bloca publicarea unui articol compromiţător în New York Times

Dev Sen, avocat la prestigioasa firmă de avocatură Boies Schiller Flexner, din New York, a afirmat în faţa instanţei că compania sa a avut rol de intermediar între producătorul de filme şi Black Cube, potrivit The Guardian. Firma privată de investigaţii are personal format în mare parte din foşti agenţi ai serviciului israelian de informaţii Mossad.





Răspunzând întrebărilor procurorilor, Sen a spus că pe 11 iulie 2017, cu trei luni înainte ca New York Times să publice un articol exploziv în care dezvăluia că Weinstein a plătit mai multe femei, de-a lungul a zeci de ani, pentru a îngropa acuzaţiile de hărţuire sexuală, Boies Schiller a semnat un contract cu Black Cube. Înţelegerea a fost încheiată potrivit instrucţiunilor lui Weinstein.





Avocaţii au citit în instanţă elemente ale contractului. Un aspect relevă faptul că Black Cube a fost angajată pentru a „furniza informaţii care să ajute eforturile clientului de a opri complet publicarea unui nou articol negativ într-o publicaţie importantă din New York”.





Contractul includea şi o clauză bonus care specifica faptul că Black Cube ar fi primit 300.000 de dolari dacă ar fi reuşit să împiedice publicarea articolului din New York Times.