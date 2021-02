Elementele care arată că invadarea de la Capitoliu a fost plănuită

Cel de-al doilea proces de impeachment deschis împotriva lui Donald Trump a început marţi în Senatul SUA. Fostul lider de la Casa Albă este acuzat că şi-a incitat susţinătorii la „insurecţie” înainte de invadarea Capitoliului. Depoziţiile şi mărturiile obţinute de anchetatorii responsabili de proces arată că asaltul a fost premeditat. La 19 decembrie, Donald Trump îşi îndemna milioanele de abonaţi de pe Twitter să vină la o „mare manifestaţie” la Washington, la 6 ianuarie: „Veniţi, va fi nebunie!”. În acelaşi timp, doi lideri ai grupării ultranaţionaliste Proud Boys făceau planuri de violenţe pentru acea zi, relatează „Le Point”, care citează AFP.

De la domiciliul său din statul Washington (nord-vest), Ethan Nordean lansa o colectare de fonduri pentru a achiziţiona echipamente de protecţie şi comunicare, în timp ce din Florida liderul Proud Boys, Enrique Tarrio, le recomanda susţinătorilor săi într-un podcast să se îmbrace în negru, pentru a fi pregătiţi de luptă. „Este ceva serios”, spunea Tarrio, „suntem în război”. În rândurile Proud Boys, miliţiei antiguvernamentale Oath Keepers, adepţilor mişcării conspiraţioniste QAnon şi susţinătorilor lui Donad Trump mesajul era clar cu câteva săptămâni înainte de 6 ianuarie, şi anume că preşedintele are nevoie de noi pentru a împiedica Congresul să certifice victoria electorală a lui Joe Biden.

„Să-i zdrobim!”

După tweet-ul lui Donald Trump, numeroşi susţinători ai fostului preşedinte american şi-au anunţat intenţia de a merge la Washington. Unii voiau doar să participe la o ultimă manifestaţie pro-Trump, în timp ce alţii sperau să împiedice validarea scrutinului şi să-i pedepsească pe „trădătorii” din Congres. Zeci dintre ei s-au echipat cu căşti de luptă, pistoale cu spray paralizant sau veşti antiglonţ. Unii aveau chiar şi arme de foc asupra lor. De asemenea, cu o zi înainte de întrunirea Congresului, bombe artizanale au fost plasate în faţa a două clădiri din apropierea Capitoliului.

Potrivit documentelor prezentate de anchetatori, cele mai organizate erau grupări erau Proud Boys şi Oath Keepers, ultima fiind formată din foşti militari şi foşti poliţişti.

La sfârşitul lui decembrie, la Berryville, la 100 de kilometri vest de Washington, Thomas Caldwell, care se prezintă drept „comandantul” Oath Keepers, îşi îndemna susţinătorii să se reuneacă la periferia capitalei americane pentru pregătiri. „Trebuie să-i atacăm şi să-i zdrobim!”, le transmitea el, referindu-se la aleşii care se pregăteau de certificarea victoriei lui Biden.

Atacarea Capitoliului

La Bridgeville, în Pennsylvania, conspiraţioniştii pro-QAnon şi Kenneth Grayson, 51 de ani, membru al Proud Boys, făceau la rândul lor pregătiri. La 23 decembrie, Kenneth Grayson îşi informa familia şi amicii printr-un mesaj text: „Voi fi acolo dacă Trump ne va spune să atacăm cocina de Capitoliu. Ei nu ne vor fura aceste alegeri”.

La 29 decembrie, William Calhoun, un avocat din Georgia, scria pe Facebook că „prezenţa fizică la Washington la 6 ianuarie” este de „o importanţă crucială”. „Noi, poporul, nu avem alte opţiuni realiste pentru a ne comunica intenţia de a cere alegeri corecte astăzi şi pe viitor”, insista el. O săptămână mai târziu, Calhoun anunţa că este în drum spre Washington „pentru a-i informa că este ultima lor şansă” în vederea rectificării fraudei. „În caz contrar, ei vor avea mari probleme”.

„Am făcut-o!”

În dimineaţa zilei de 6 ianuarie, Ronnie Sandlin, din Memphis, Tennessee (sud), şi Nathan Degrave, din Las Vegas (vest), s-au filmat vorbind despre planurile lor. „Cred că este timpul să ocupăm Capitoliul, nu spun că va fi uşor”, a declarat Ronnie Sandlin. „Dacă trebuie să ocupăm Capitoliul, atunci vom ocupa Capitoliul”, a insistat el. După atac, cei doi „rebeli” s-au filmat din nou, de această dată pentru a clama victoria.

„Astăzi, noi, poporul american, am dovedit că avem puterea”, a afirmat avocatul William Calhoun după invadarea Capitoliului. Doi membri ai Proud Boys, Nicholas Ochs, din Hawaii, şi Nicholas DeCarlo, din Texas, au făcut live-uri pe reţelele sociale direct din Capitoliu. „Am venit să împiedicăm furtul”, a spus Ochs. „ De aceea am venit aici şi am făcut-o”, a adăugat DeCarlo.