Donald Trump şi soţia sa sunt infectaţi cu noul coronavirus

UPDATE Preşedintele SUA şi soţia sunt sunt infectaţi cu noul coronavirus. Liderul de la Casa Albă a intrat în contact cu o consilieră care era pozitivă. În mesajul publicat pe Twitter, Donald Trump a spus că va intra în carantină imediat, alături de soţia sa.

„În această seară, prima doamnă şi cu mine am fost testaţi pozitiv pentru Covid-19. Vom începe carantina şi procesul de recuperare imediat. Vom trece prin asta împreună”, a scris Trump.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

***

”Hope Hicks, care a muncit foarte mult, fără să facă nici măcar o mică pauză, tocmai a fost testată pozitiv la COVID-19. Teribil! Prima doamnă şi cu mine aşteptăm rezultatul propriilor teste. Între timp, vom începe procesul de carantinare”, a scris Trump pe Twitter joi noaptea.

În prezent, Statele Unite rămân cea mai afectată ţară ca număr total de morţi din cauza covid-19 - peste 204.000.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!