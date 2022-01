Statele Unite susţin că Rusia ar putea ataca Ucraina de pe teritoriul Belarusului

Autorităţile americane susţin că viitoarele exerciţii comune ale Forţelor Armate ale Federaţiei Ruse şi ale Belarusului ar putea permite părţii ruse să atace Ucraina din nord. Această versiune a fost exprimată marţi la o conferinţă specială de către un înalt oficial al Departamentului de Stat.

„Rapoartele despre transferul trupelor ruse în Belarus, care se efectuează sub pretextul unor exerciţii regulate pre-planificate, ridică îngrijorări”, a argumentat ea. „Este de remarcat când exact se întâmplă acest lucru şi cu siguranţă ridică îngrijorări că Rusia ar putea intenţiona să folosească „Belarus sub pretextul unor exerciţii comune, pentru a ataca potenţial Ucraina din nord. Cred că pentru belaruşi, implicarea Belarusului într-un astfel de atac ar fi complet inacceptabilă, în ceea ce priveşte mulţi membri ai regimului, pentru noi şi aliaţii noştri şi parteneri.” „Şi am transmis în mod privat preocupările noastre autorităţilor din Belarus”, a spus angajatul.

Oficialul american nu a dat un răspuns cert la întrebarea unui jurnalist despre temeiul pe care îl are Washingtonul pentru aceste acuzaţii. „Suntem îngrijoraţi de imaginea de ansamblu a ceea ce se întâmplă”, a spus ea. Potrivit angajatului Departamentului de Stat, „exerciţiile normale necesită un preaviz de 42 de zile dacă vorbim de 9.000 de militari, iar dacă este vorba despre 13.000, atunci sunt necesari observatori internaţionali”. „Acest lucru se întâmplă când vorbim de o situaţie normală, dar aici ceva este cu totul diferit”, a spus reprezentantul departamentului american de politică externă.

Potrivit oficialului Departamentului de Stat, „o mare parte din ceea ce se întâmplă acum în Belarus provoacă îngrijorare”. „Şi nu există nicio îndoială că Belarus joacă din ce în ce mai mult un rol destabilizator în regiune”, a spus ea.

Departamentul de Stat se teme că proiectul propus al Constituţiei actualizate a Belarusului ar putea indica planurile autorităţilor de a permite desfăşurarea atât a forţelor convenţionale, cât şi a forţelor nucleare ale Federaţiei Ruse în ţară.

"Modificările propuse <...> includ un limbaj care ar putea fi interpretat ca deschizând calea pentru ca Rusia să-şi desfăşoare forţele pe teritoriul belarus. Aceasta ar fi o schimbare semnificativă pentru Belarus. O astfel de mişcare ar reprezenta o provocare pentru securitatea europeană, care ar putea necesita un răspuns. Acest proiect de modificări constituţionale poate indica planurile Belarusului de a permite desfăşurarea atât a forţelor ruse convenţionale, cât şi a celor nucleare pe teritoriul său”, crede ea.

„Discuţiile despre armele nucleare din Belarus au fost începute de preşedintele Alexander Lukaşenko în noiembrie. El este cel care a vorbit despre asta”, a adăugat ea mai târziu. Un angajat al Departamentului de Stat nu a precizat la ce fel de declaraţie se referă, dar a menţionat că astfel de cuvinte ale liderului belarus ar trebui „luate în serios de toată lumea”.

Marţi, agenţia de presă BelTA a raportat că Lukaşenko a confirmat că un referendum privind amendamentele şi completările la constituţia republicii este programat pentru luna februarie a acestui an, aşa cum s-a promis mai devreme. Proiectul Constituţiei actualizate a Belarusului a fost publicat pe 27 decembrie. Documentul propune modificarea a aproximativ jumătate din articolele legii fundamentale a ţării.

Esenţa modificărilor este păstrarea formei prezidenţiale de guvernare, precizând funcţiile şi atribuţiile şefului statului, parlamentului şi guvernului. În special, se propune extinderea competenţelor Cabinetului şi a independenţei acestuia în procesul decizional. De asemenea, este planificat să se facă din Adunarea Poporului Belarus, care a fost creată iniţial ca o formă specială de democraţie, un organism constituţional şi să îi fie date funcţii suplimentare.