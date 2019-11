Cum a transformat Trump preşedinţia în peste 11.000 de mesaje pe Twitter

Primul mesaj a fost transmis pe 20 ianuarie 2017: „Totul începe astăzi. Ne vedem la ora 11.00 pentru jurământ” şi a adăugat: „Mişcarea continuă. Munca începe!”

Legat de criza migranţilor, preşedintele scria: "Dacă embargoul ar fi amânat cu o săptămână, cei „răi” vor năvăli în ţara noastră în acea săptămână. Sunt mulţi indivizi răi!”

La începutul mandatului său, Donald Trump a scris mesaje pe Twitter de nouă ori pe zi.

În aprilie 2018 scria: „Liderul nord-corean Kim Jong Un tocmai a spus că «butonul nuclear este pe biroul său tot timpul». Cineva din regimul lui sfârşit şi înfometat să-i spună că am şi eu buton nuclear, dar este mult mai mare şi mai puternic decât al lui. Şi funcţionează!”

Preşedintele american a avut pe Twitter mai multe atacuri faţă de precedenţii doi ani la un loc.

În total, el a atacat cel puţin 630 de persoane şi subiecte în 5.889 de mesaje de când s-a instalat la Casa Albă.

În ultimele trei luni din acest an, preşedintele american a scris mai mult pe Twitter decât în tot anul 2017, conform statisticii realizate de The New York Times.

Trump apelează la Twitter pentru a-şi critica oponenţii. De fapt, atacurile asupra unor persoane sau subiecte şi ştiri reprezintă jumătate dintre mesajele publicate pe reţeaua de socializare.

Majoritatea acestor atacuri sunt scrise dimineaţa devreme sau seara târziu, când Trump nu este împreună cu consilierii săi.

Publicaţia americană a analizat utilizarea Twitter de către Trump de când a preluat funcţia, prezentând fiecare mesaj, replică sau pe urmăritorii şi intervievând aproape 50 de actuali sau foşti oficiali şi jurişti ai administraţiei americane, dar şi şefi şi angajaţi de la Twitter. Rezultatul este un cont foarte activ al lui Trump, cu noi analize, cu conflicte online mai vechi şi detalii noi despre cum preşedintele SUA foloseşte această reţea pentru a-şi exercita influenţa.

Ţintele lui cele mai frecvente au fost democraţii, trusturile de presă şi anchetele - în special legate de Rusia şi de destituirea sa.

1.150 de atacuri în primul an de mandat, 4.469 de atacuri la adresa democraţilor, a unor investigaţii şi a mass-media.

Au fost şi mesaje legate de minorităţi (851).

Cele mai multe dintre tweet-urile sale au promovat teorii ale conspiraţiei (1.710) sau au încercat să slăbească încrederea în instituţiile democratice.

În cea de-a şasea sa zi la birou, el a avansat acuzaţia falsă că milioane de persoane au votat ilegal la alegerile din 2016, lipsindu-l de un vot majoritar popular.

El a scris pe Twitter de 40 de ori despre frauda la vot şi despre sistemul electoral „aranjat”. 1.405 mesaje au fost despre intervenţia rusească în alegeri.

Jurnaliştii comentează faptul că există o relaţie simbiotică între Donald Trump şi postul de televiziune Fox News, reflectată şi prin mesajele sale de pe Twitter. În fapt, a lăudat această televiziune în primul mesaj din prima dimineaţă în care s-a trezit la Casa Albă.

În 758 de mesaje a lăudat presa conservatoare.

Trump nu a fost tot timpul negativ. El a folosit Twitter pentru a-şi exprima admiraţia faţă de personalităţi precum Aretha Franklin sau Ryan Zinke.

A scris pe Twitter de 1.159 de ori despre imigranţi şi zidul de la graniţă, o prioritate a sa, de 521 de ori despre taxe, o altă temă a agendei sale. Twitter este un instrument pentru politica sa externă: A avut aprecieri la adresa unor dictatori de 100 de ori, în timp ce aliaţi tradiţionali ai SUA au fost criticaţi de aproape două ori mai mult.

Twitter este biroul de facto al administraţiei lui Trump: şeful executivului a anunţat pe această reţea destituirile a 24 de oficiali, unii aflând chiar de pe Twitter.

The New York Times a analizat mesajele lui Trump scrise până la data de 15 octombrie. Totalul mesajelor până la sfârşitul lunii a ajuns la 11.887.

Cei 66 de milioane de urmăritori pe Twitter ai preşedintelui american au devenit un sistem de sondaj personal, considerând că aceştia îi oferă validarea pentru poziţia pe care o ocupă.

Biroul de presă de la Casa Albă nu a dorit să comenteze acest articol şi a refuzat un interviu solicitat preşedintelui, au precizat jurnaliştii de la The New York Times: Michael D. Shear, Maggie Haberman, Nicholas Confessore, Karen Yourish, Larry Buchanan şi Keith Collins.