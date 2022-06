Blinken spune că Washingtonul vrea să reconfigureze relaţiile cu Riadul

Administraţia de la Washington nu a căutat niciodată să rupă relaţiile cu Riadul, ci a dorit doar să le schimbe subliniind importanţa respectării drepturilor omului în Arabia Saudită. Acest lucru a fost declarat de secretarul de stat american Anthony Blinken într-un interviu cu jurnaliştii care difuzează în divizia spaniolă a canalului de televiziune CNN. Transcrierea interviului său a fost distribuită miercuri de serviciul de presă al Departamentului de Stat.

„În cazul Arabiei Saudite, am spus încă de la începutul administraţiei că căutăm să reconfigurăm, mai degrabă decât să rupem, relaţia noastră cu Arabia Saudită, astfel încât să reflecte, mai bine decât a făcut-o în trecut, propriile noastre interese. şi valori. Un element din aceasta a fost acela de a acorda un rol cheie în aceste relaţii drepturilor şi libertăţilor omului”, a declarat şeful departamentului american de politică externă, răspunzând la o întrebare despre posibilitatea călătoriei preşedintelui american Joe Biden în regat.

Blinken şi-a amintit că mai devreme autorităţile americane, în special, au publicat un raport despre uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în 2018 şi au luat măsuri împotriva unui număr de oficiali saudiţi implicaţi în acest lucru. Secretarul de stat al SUA a declarat că relaţiile dintre Washington şi Riad „afectează multe interese”.

„Încercăm să le luăm în considerare pe toate într-un mod care să reflecte cel mai bine interesele şi valorile noastre. Dar preşedintele a spus clar că, fie că este vorba de Arabia Saudită sau de alţi parteneri din întreaga lume, sau de adversari, vom fi cu ochii pe drepturile omului se reflectă pe deplin în politica noastră externă”, a adăugat Blinken.

Biden nu a exclus săptămâna trecută că va vizita în curând Arabia Saudită, dar a clarificat că o decizie finală în această chestiune nu a fost încă luată. Anterior, The New York Times a raportat despre decizia lui Biden de a vizita Arabia Saudită în iunie şi de a se întâlni cu prinţul moştenitor Mohammed bin Salman Al Saud. Potrivit publicaţiei, şeful statului intenţionează să restabilească relaţiile dintre cele două ţări, care s-au deteriorat după asasinarea lui Khashoggi. Potrivit The New York Times, vizita, dacă va avea loc, va fi dedicată încercării de a reduce preţul petrolului pe fondul dorinţei Washingtonului de a izola Rusia din cauza operaţiunii militare din Ucraina.