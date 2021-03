Biograful lui Donald Trump: Ar putea avea soarta lui Al Capone, care a fost dat de gol de contabilul său

O’Brien, autorul cărţii „TrumpNation: The Art of Being the Donald”, a declarat pentru MSNBC News că Al Capone a fost prins din pricina contabilului său, pentru că acesta din urmă i-a condus pe procurorii federali la registrele măsluite ale reţelei sale mafiote. Iar Donald Trump poate avea aceeaşi soartă şi anume să-şi piardă terenul de sub picioare şi să nu o mai poată da la întors odată ce procurorii vor pune mâna pe contabilul său.





Procurorii din New York, care investighează declaraţiile fiscale ale lui Donald Trump, l-au luat în vizor pe contabilul Allen Weisselberg şi pe familia sa în măsura în care sunt conectaţi cu Organizaţia Trump.





Biograful spune că Weisselberg este cea mai vulnerabilă persoană ce poate fi încolţită din anturajul lui Trump şi singurul care ar putea răspunde procurorilor legat de discrepanţele din declaraţiile lui Trump privind valoarea unor proprietăţi - care, pe de o parte, i-au permis să obţină împrumuturi, iar pe alta să ceară scutiri de taxe.





Acesta a explicat că Weisselberg, 73 de ani, e de o viaţă alături de Trump, fiind şi contabilul tatălui său.





„A venit în organizaţie în anii 70. A absolvit pentru a deveni administratorul financiar al lui Donald Trump. Nu a existat vreun contract important al organizaţiei Trump care să nu fi trecut prin mâinile lui Allen

Weisselberg. Şi nici vreun aranjament financiar care să nu fie aprobat mai întâi de el”, spune O’Brien.





Investigaţiile cu privire la afacerile lui Trump au pornit de la plăţile către două femei care susţin că au avut aventuri cu fostul preşedinte, ulterior ancheta fiind extinsă la declaraţiile fiscale ale acestuia.

O’Brien a explicat că procurorii folosesc o „strategie clasică” prin care îl ţintesc pe contabil - iar examinarea lor e una minuţioasă care l-ar putea face să se ducă la fund şi să-l piardă pe Trump.





„Iar odată ce Allen Weisselberg a cedat şi a căzut, vom vedea alte piese de domino puse la pământ rapid ce se vor reverbera de-a lungul întregii organizaţii Trump...şi ele vor crea pericole legale destul de mari pentru Donald Trump în privinţa frudelor fiscale, contabile şi falsificărilor de documente, adică de tipul celor examinate de procurorul din Manhattan”.