Bărbaţii din spatele mişcării QAnon. Cine este Q, sursa adepţilor teoriei conspiraţiei despre un complot anti-Trump

Mişcarea QAnon funcţionează în baza credinţei că preşedintele american Donald Trump duce o luptă secretă împotriva pedofililor - o reţea globală din care fac parte democraţi, elite şi vedete de la Hollywood - iar Q, o persoană cu pretins acces la informaţii clasificate, lasă indicii cu privire la culisele sale. O profeţie cu accente apocaliptice constituie nucleul acestei teorii a conspiraţiei: Furtuna, zeci de mii de arestări ale „inamicilor” americani, va instaura o nouă ordine socială ce va marca Marea Trezire. Totul depinde de realegerea lui Trump şi de adepţii care trebuie să descifreze mesajele sale. Lansate prima dată de pe forumul 4chan, în 2017, au continuat pe 8chan şi apoi 8kun - platformele sunt anonime, utilizatorii identificându-se printr-un cod unic - fiind ulterior diseminate de influenceri şi pe siteuri agregatoare, de unde ajung la milioane de urmăritori.

Bărbaţii din spatele fenomenului QAnon

Doi bărbaţi controlează mediile anonime - James Arthur Watkins, 56 de ani, şi fiul său Ronald - acestea fiind fondate din Filipine.

Fredrick Brennan, creatorul 8chan şi fost partener de afaceri al celor doi, a devenit cel mai îndârjit critic al lor şi cu toţii sunt implicaţi în dispute legale de defăimare soldate cu autoexilarea lor din Filipine.

„În cazul că nu e chiar el Q, poate afla oricând cine este, fiind şi singura persoană din lume care poate intra în legătură cu Q - unicul ce-i poate transmite un mesaj privat”, dezvăluie el pentru ABC News

În 2014, Brennan s-a mutat de la New York la Manila, iar colaborarea lor durat până în 2018, când relaţiile s-au înveninat, fostul partener de afaceri motivând conţinutul de violenţă de pe forumuri.

Watkins a negat în interviuri că este Q şi a refuzat să-şi închidă platforma chiar susţinând teze ale existenţei statului paralel. La audierea comisiei judiciare din Senat, după o serie de atacuri ale suprematiştilor albi, soldate cu mai multe victime, Watkins a apărut cu o broşă Q la guler.

Luna trecută Brennan i-a pus pe jar pe cercetătorii fenomenului publicând dovezi că noua platformă, 8kun, are aceeaşi adresă IP cu cel mai mare site distribuitor al mesajelor lui Q, QMaps, care în ultimele luni a ajuns la 10 milioane de vizitatori - asta înseamnă că Watkins le controlează pe ambele, susţine el. Dar siteuri specializate au identificat dezvoltatorul QMaps în persoana unui expert IT din New Jersey, care a negat asocierea cu Watkins. Platformele împărţeau acelaşi serviciu de găzduire.

Brennan a explicat că acesta a fost creat în octombrie 2019, cu doar câteva săptămâni înainte de lansarea noii platforme 8Kun.

Certetătorii mişcarii recunosc în dovezile fostului colaborator noi elemente ce indică legăturile între Watkins şi Q. ei fiind convinşi că acesta are acces la informaţii despre Q.

„Indiferent dacă face sau nu postările el însuşi, sau doar încurajează conţinutul, familia Watkins şi echipa 8kun au un remarcabil nivel de control asupra unei mişcări ce devine una internaţională”, spune Brian Friedberg, cercetător la Centrul Shorenstein pentru Media, Politică şi Afaceri Publice al Universităţii Harvard.

Brennan, 26 de ani, a început un parteneriat cu Watkins în 2014, la invitaţia acestuia în Filipine pentru a dezvolta împreună 8chan. Watkins l-a contactat în urma unui documentar Al Jazeera despre Brennan, suferind de boala oaselor de sticlă, care trăia la New York, unde trebuia să se deplaseze cu un scaun cu rotile. Brennan a predat controlul asupra siteului lui Watkins în 2016 şi doi ani mai târziu a intrat în dispută cu familia Watkins inclusiv din pricina conţinutului tot mai violent de pe forumuri.

El a declarat că atacurile din El Paso, Texas şi de la moscheile din Noua Zeelandă, comise de utilizatori ai acestor platforme, i-au deschis ochii asupra consecinţelor urii online, el devenind de atunci un critic îndârjit al culturii acestor medii online.

În opinia lui, QAnon se individualizează tot mai mult în peisajul extremist online de dreapta fiind mai mult decât o simplă teorie a supremaţie albilor sau a neo-nazismului, ci un fenomen în sine.

Iar o eventuală pierdere a alegerilor de către Trump - ca un „zeu crucificat” - poate stârni răzbunări.

„În pofida faptului că probabil 99% din adepţi vor veni cu o nouă narativă şi încă vor crede în teoria lui Q, e destul de sigur că restul de 1%, poate şi mai bine, se vor simţi trădaţi, lăsaţi cu ochii în soare şi chiar înşelaţi nu doar de Watkins, ci de toţi cei implicaţi în QAnon”.

Un proces de calomnie

După atacul din El Paso, 8chan a fost trimisă în offline şi Watkins a fost chemat să depună mărturie în Congres. Brennan s-a dezlănţuit asupra lui, i-a solicitat să închidă platforma şi l-a făcut „senil”. Watkins i-a intentat proces de defăimare cibernetică în Filipine şi un mandat de arestare a fost emis pe numele fostului său partener de afaceri. O lună mai târziu, Watkins a lansat 8kun.

Temându-se că va muri în închisoare din cauza bolii sale genetice - boala oaselor de sticlă - a fugit în grabă în SUA, lăsându-şi soţia în urmă.

„Totul a fost o absolută nebunie. A trebuit să abandonez totul şi am avut doar câteva ore să evadez”, a spus acesta care s-a refugiat pe coasta de vest a SUA.

Avocaţii filipinezi au explicat pentru ABC News că procesele de calomnie pe internet sunt extrem de rare în Filipine (până la 20 pe an), recent o jurnalistă filipineză fiind condamnată pentru site-ul său critic la adresa administraţia lui Rodrigo Duterte.

„Dezarmaţi Statul Paralel”

În martie, Watkins a negat într-un mesaj direct pe Twitter că a intrat în vreo legătură privată cu Q, el sau echipa sa. Totuşi acesta profită inclusiv financiar din asocierea cu Q - uneori cu mare nonşalanţă. Anul trecut , Watkins a apărut la o audiere cu uşile închise din Congres cu o broşă Q pe guler. Apoi el distribuie produse cu Q şi promovează influenceri care şi ei profită în timp ce mesaje de la Q sunt propagate la tot mai mulţi utilizatori. Watkins a mers până la a înregistra un Comitet de Acţiune Politică prin care strânge fonduri în numele unei campanii de demascare a Statului Paralel alături de politicieni care luptă contra acestuia.

Într-un comunicat transmis înainte de audiere , Watkins a apărat platforma ca singura „angajată pe deplin faţă de libertatea de expresie”, unde utilizatorii împărtăşesc de la tactici de protest (cu referire la Franţa) şi de fentare a cenzurii în regimurile dictatoriale la strategii pentru jocuri, iar într-o mare pestriţă de discuţii îşi face loc „o minoritate” cu postări de ură.

El a explicat că moderarea se face de către voluntari şi automat prin filtrarea cuvintelor cheie şi că până la data declaraţiei - octombrie 2019 - a blocat zeci de mii de utilizatori şi a şters peste 100.000 de mesaje.

Povestea lui Watkins

Watkins s-a născut în 1963 la Dayton, Washington, şi a crescut la ferma familiei sale la nord de Seattle. Mama sa lucra la gigantul aeronautic Boeing, iar tatăl său pentru o firmă locală de telefonie, după cum a povestit într-un interviu pentru site-ul Splinter. S-a înrolat în armată la 18 ani, a servit în forţele de rezervă, iar între 1985 şi 1999 a servit în armata SUA. A lucrat ca mecanic de elicopter apoi ca recrutor şi a avut grad de sergent. În 1987, armata l-a trimis la cursuri IT în Virginia, iar în anii 1990 a lansat un site pentru industria pornografică asiatică. N.T. Technology Inc. a fost fondată în 1998 în statul Washington împreună cu doi japonezi şi a vândut publicitate şi apoi servicii de găzduire. Firma a fost mutată în Nevada în 2005. Actualul preşedinte a dezvăluit că Watkins e un pionier pentru a fi găsit „o portiţă în regulile cenzurii japoneze”: populaţia „poate accesa conţinut adult oferit din afara Japoniei. Bingo”.

Watkins a sosit în Filipine în octombrie 2001 şi a locuit la Manila până recent. Biroul de investigaţii din Flilipine (NBI), dar şi poliţia, au deschis anul trecut o anchetă după controversele iscate în jurul acestor platforme după uciderile din masă din El Paso, Texas.

Totuşi încă de la începutul anului autorităţile din Filipine l-au avut în vizor pe Watkins, în urma unor plângeri înaintate la Biroul pentru Imigraţii (BI), el fiind declarat un risc pentru interesul public, şi anume „străin indezirabil”.

Watkins este „proprietarul şi operatorul 8chan, un forum/website plin cu postări de ură care găzduieşte trolli şi joacă rolul unei resurse pentru extremiştii violenţi şi suprematiştii albi”, a arătat BI.

Calificarea e administrativă, nu penală, dar înseamnă că cineva poate fi deportat, spun avocaţii, notând că e una foarte comună în Filipine - unde oricine poate înainta o plângere împotriva cuiva care a acţionat poate la beţie sau s-a pus cu oamenii nepotriviţi. BI decide ce se întâmplă cu ei.

Watkins a cerut permisiunea de a pleca în SUA - i s-a acordat o fereastră de călătorie şi a plecat pe 4 septembrie 2020. Nu se ştie unde locuieşte şi dacă se va întoarce să conteste acuzaţiile. Contactat luna aceasta, cumnatul său a confirmat că acesta s-a întors în SUA urmându-l pe fiul său şi că Watkins şi-a vândut o fermă de porci la sud de Manila - unde şi locuia cu familia sa.

Misterul plecării lui Watkins a fost lămurit de fostul său asociat care s-a arătat uimit că eforturile sale au dat roade. Brennan a povestit că a angajat un avocat care a însoţit-o pe soţia sa rămasă în Filipine la Imigrări, unde a depus mai multe plângeri.

„Practic am întors propriul său joc împotriva lui, întrucât m-a scos din ţară primul”, a explicat Brennan.

Dacă Watkins nu revine în Filipine până pe 31 ianuarie riscă să i se interzică reintrarea în ţară.

Teoria a pătruns în politica americană

Experţii spun că e prima teorie a conspiraţiei predominant extremistă de dreapta care a pătruns în cultura de masă şi politica americană. Un număr de 24 de candidaţi pentru Congres, între care 22 de republicani şi-au arătat la un moment dat susţinerea pentru conspiraţie şi însuşi Donald Trump a distribuit conţinut al grupurilor de adepţi.

Întrebat recent despre mişcare, Trump a răspuns:„Nu ştiu prea multe despre ea în afară de faptul că înţeleg că mă plac foarte mult - şi apreciez asta. Am auzit că sunt oameni care iubesc ţara”.

Pus la curent că e considerat un salvator secret al lumii de un cult satanic de pedofili şi întrebat dacă poate susţine asta, Trump a spus: „N-am auzit asta. Dar ar trebui să fie un lucru rău sau unul bun? Vreau sa spun, dacă pot pune umărul la salvarea lumii de probleme, sunt dispus să o fac”.

Recent, vicepreşedintele Pence, care a spus public că o respinge, a fost calificat de adepţi agent al statului paralel.