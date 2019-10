Şoricelul care a căzut din tavan la Casa Albă

„Un şoarece a căzut literalmente din tavan în cabina noastră de la Casa Albă şi a aterizat în braţele mele” a scris Peter Alexander pe Twitter.

Ceilalţi colegi ai lui Alexander nu s-au lasat mai prejos. „Vânătoarea şoarecelui în camera de presă de la Casa Albă”, a postat şi Steve Holland.

„Cel mai incitant moment de la Casa Albă de luni de zile” s-a amuzat Shannon Pettypiece.

Amuzantul incident a fost surprins în poze si videouri.

