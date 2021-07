Şamanul cu coarne şi cowboyul evanghelist: cum a devenit asaltul asupra Capitoliului un fel de revoltă a credinţei creştine

Trei dintre cei inculpaţi pentru pătrunderea în Capitoliu au profesat credinţe religioase proprii pe care le-au enunţat la faţa locului, dar şi anterior ca pastori ale unei forme de religie ce nu semănă cu confesiunile tradiţionale. Aceşti oameni declară o credinţă neconstrânsă de reguli şi care nu are nevoie de aprobarea unei biserici.

Chiar şi înainte de insurecţia de la 6 ianuarie, sociologii americani spuneau că există un grup de creştini americani în ascensiune rapidă şi anume „profeţii” independenţi care operează în afara unei tradiţii religioase stabilite.

Dar cei care au pătruns în clădirea congresului american erau ceva mai convenţionali, afiliaţi unor grupuri, pastori, preoţi catolici sau alte astfel de grupuri bisericeşti.

Trei dintre ei s-au remarcat prin idiosincraziile lor religioase, şi anume Pauline Bauer, care s-a adresat tribunalului descriindu-se ca „suflet trăind liber” şi „ambasadoare a lui Christos”, respectiv Jake Chansley, supranumit „Şamanul QAnon”, care s-a rugat la pupitrul Senatului şi s-a prezentat drept „fiinţă multidimensională”.

Unii experţi au constatat că tot mai mulţi americani ce pun accent valoric mare pe individualism şi libertarianism sunt predispuşi să adere la naţionalismul creştin, adică viziunea culturală conform căreia America se defineşte prin identitate, moştenire şi ordine socială creştină care au nevoie să fie protejate de guvernul american.

Doar că aceşti naţionalişti creştini nu sunt neapărat practicanţi în sens tradiţional şi, potrivit sociologului Paul Froese, ei susţin un fel de creştinism „mitic sau chiar sacru” în care sursele nu sunt bisericile ci propria relaţie cu Dumnezeu astfel încât pot spune: „Dumnezeu a vorbit cu mine”.

Examinând documente judiciare, Washington Post a extras poveştile a trei dintre cei care au menţionat credinţa lor religioasă în conexiune cu asaltul asupra Capitoliului.

Couy Griffin este un oficial al unui comitat din statul New Mexico care poartă o pălărie de cowboy şi are mereu un surâs larg pe faţă. A crescut într-o comunitate rurală din jurul unei mici biserici baptiste fondată de tatăl său, unde oamenii se întreţineau din munca forestieră. În anii 1970 şi 1980, noile legislaţii de mediu au diminuat industria din zonă.

Griffin participa la concursuri de rodeo în timpul colegiului şi s-a mutat la Paris pentru a performa în roluri de cowboy la spectacolele Disneyland. El a avut un soi de revelaţie pe când vizita Versailles având un soi de conectare cu Dumnezeu care îi oferea promisiunea că îi sunt iertate păcatele, eliberându-l de sentimentul de vină.

În anii 2000, a revenit în SUA propunându-şi să transmită acest mesaj şi să se implice în lupta privind reglementările de mediu pe care le considera limitări neamericane asupra libertăţii individuale.

A făcut un turneu pe cal pornind din San Francisco şi ajungând la Ierusalim (cu zbor între ţări) în care a vorbit anti-avort.

Apoi a candidat la o funcţie publică şi a făcut campanie pentru resuscitarea industriei de cherestea. A fondat „Cowboys for Trump”, s-a întâlnit cu fostul preşedinte american de la care a obţinut promisiunea că industria va funcţiona ca mai înainte.

Trump „avea în toate de-a face cu Dumnezeu”, credea Griffin, care a fost preţ de câţiva ani predicator la o biserică de cowboy, New Heart Cowboy Church.

„Nu suntem conectaţi cu vreo confesiune, oamenii nu ne dictează activităţile. Singurul care această putere este Domnul”, a spus un membru al acestei biserici.

Griffin a mers la Washington D.C după ce un prieten i-a dezvăluit o viziune potrivit căreia un milion de oameni se vor aduna să-l declare pe Christos Domnul nostru.

„Mi-a spus: Găseşte un grup şi nişte coarne de taur şi condu-i în rugăciune. A fost ca şi cum mi s-ar fi transmis o chemare”, avea să spună Griffin.

Credinţa „mea e mai personală decât o adunare bisericească. După părerea mea bisericile şi pastorii sunt prea centraţi pe tradiţii decât pe voinţa lui Dumnezeu”, a comentat Griffin după ce şi-a pierdut funcţia publică, dar şi calitatea de predicator la acea biserică.

Stephen Maury Baker, 32 de ani, era profesor de muzică la Middle C Music în Northwest D.Cm, când le-a cerut într-un live urmăritorilor să se „căiască”.

Colegii săi au fost miraţi să-l audă vorbind astfel pentru că el nu discuta în faţa lor despre religie. De fapt, Baker avea un vlog numit „Stephen Ignoramus" de care un asociat al său aflase - aici Baker, care s-a dovedit un adept extremist al teoriei conspiraţioniste QAnon despre o cabală mondială ce manipulează America, se exprima împotriva dreptului de vot al femeilor, a homosexualilor şi avea un discurs rasist, apărând cu un tricou inscripţionat „Black Guns Matter".

El mai spunea celor 4.400 de urmăritori ale canalului său You Tube că, dacă evreii „refuză să se convertească la religia naţiunilor- gazdă”, ar trebui să locuiască în ghetouri.

Schimbarea lui s-a produs după ce a participat la o tabără survivalistă din Sud de unde s-a întors cu „o strălucire aparte în priviri”, spune asociatul său care a observat la el şi un accent batjocoritor asiatic.

Într-un podcast, Baker s-a descris ca un „creştin fără o confesiune specifică” denunţând ceea ce a numit „creştini falşi”, adică susţinătorii femeilor în funcţii de conducere şi ai homosexualităţii.

„Hei, ce mai faceţi, băieţi? Superintens. Bine aţi venit, sunt Stephen, vlogger şi muzician. Ne distrăm? Căiţi-vă şi credeţi în Isus”, a transmis el live de la Capitoliu.

Jenna Ryan , un agent imobiliar, s-a filmat la Capitoliu, strigând în mijlocul alarmelor pe când intra în clădire, după ce ferestrele fuseseră sparte: „SUA! SUA! Suntem aici în numele lui Isus!”.

Ea şi-a motivat la tribunal prezenţa în Capitoliu spunând că era acolo „să predice şi să vorbească despre Isus”.

Visul ei timp de mulţi ani a fost să devină lider spiritual după ce încercările de a practica o religie au fost intermitente.

Tatăl ei a fost preot, a povestit un prieten şi un coleg ce a călătorit cu ea pe 6 ianuarie.

„Când se întâmpla ceva, spunea o rugăciune. A crescut în acest fel. Îl simte pe Dumnezeu înăuntrul ei”, a mai spus aceasta.

Într-un interviu acordat The Post, Ryan a spus că tendinţa ei religioasă s-a accentuat după o căsnicie ratată, începând de atunci să frecventeze o biserică şi dorindu-şi să devină predicator.

Ryan a mers la slujbele Christ for the Nations Institute, o şcoală a creştinismului carismatic din Dallas ce pune accent pe vindecarea spirituală, vreme de câteva luni între 2013 şi 2014, a confirmat instituţia.

Dar a părăsit-o după un alt divorţ dureros şi a devenit un fel de vindecător,după cum sugerează postările sale pe Twitter.

În interviul pentru Washington Post a dezvăluit că în acea zi la Capitoliu „predica şi vorbea oamenilor despre Isus”.

„Şi pentru ea, preşedinţia lui Trump a fost ca şi cum Dumnezeu ar fi proclamat: Trump era acolo să-i ajute pe toţi, nu doar pe unii”, a spus colegul ei Brian Miller.

Acesta a mai spus că Ryan a fost obligată să-şi schimbe numele şi a pierdut un contract pentru o carte de dezvoltare personală ce urma să apară.

Imediat după asta a scris pe Twitter cu haştagul #EndTimes: „Ţine-ţi aproape, revin curând” recompensa mă aşteaptă şi voi oferi din ea tuturor în funcţie de faptele sale. Eu sunt Alfa şi Omega, Primul şi Ultimul, Începutul şi Sfârşitul”.

„Cei care nu sunt legaţi de un corp bisericesc local sunt supuşi pericolului de a permite politicii, afacerilor, sportului sau oricărui alt subiect să devină un centru excesiv al vieţii lor. Această problemă este agravată de efortul de a 'binecuvânta' astfel de acţiuni cu o patină religioasă.Pastorii îşi ajută membrii să privească problemele în perspectivă şi să evite creştinismul Lone Ranger în cadrul căruia nu le pot da socoteală colegilor de credinţă”, a explicat Adam W. Greenway, preşedintele Southwestern Baptist, unul dintre seminariile Convenţiei Baptiste Sudice, pentru The Washington Post tendinţa creştinismului DIY (Do it Yourself).