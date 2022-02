Proteste în mai multe oraşe din Rusia. Oamenii sunt nemulţumiţi de invadarea Ucrainei | VIDEO

Mai multe oraşe ruseşti au fost asaltate de protestele civililor nemulţumiţi de cele mai recente decizii ale liderului Putin cu privire la situaţia din Ucraina. Spre exemplu, unul dintre oraşele în care s-au organizat proteste ample este St. Petersburg, unde cetăţenii au ieşit în stradă pentru a se opune războiului cu Ucraina. „Fără război”, scandează mulţimea, potrivit unei postări pe Twitter a canalului Nexta.

Totodată, au loc proteste ample şi în Novosibirsk, unde, de asemenea, locuitorii mărşăluiesc în semn de protest împotriva invaziei ruseşti în Ucraina.

In #Novosibirsk, #Russia, local residents are marching in #protest against the Russian invasion of #Ukraine:pic.twitter.com/LjgAosDJXg