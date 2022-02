Ministrul rus al apărării către omologul său britanic, la Moscova: Relaţiile ruso-britanice sunt „aproape zero” şi pot deveni „negative”

”Din nefericire, nivelul colaborării noastre este aproape zero şi va trece în curând sub nivelul zero şi va deveni negativ, ceea ce ar fi puţin dezagreabil”, estimează Serghei Şoigu, citat de agenţiie ruse de presă.

El îndeamnă Occidentul ”să nu mai îndoape” Ucraina cu armament, în contextul în care Regatul Unit este unul dintre furnizori.

”Dorim, de asemenea, să propunem să se contribuie la o scădere a tensiunilor şi la sfârşitul îndopării cu armament a Ucrainei, care are loc din toate părţile, în mod public”, a subliniat el.

Şoigu acuză totodată Londra de faptul că a trimis ”Forţe speciale” în Ucraina.

Rusia a desfăşurat peste 100.000 de militari la frontiera Ucrainei, în apropierea căreia efectuează în prezent manevre militare, alimentând temeri în Occident cu privire la o operaţiune militară împotriva Kievului.

Moscova, care a anexat Crimeea în 2014, deminte orice voinţă agresivă faţă de Ucraina, însă condiţionează orice dezescaladare de a o serie de revendicări - între altele asigurări cu privire la faptul că Ucraina nu va adera niciodată la NATO.

Occidentul respinge aceste revendicări drept ”inacceptabile”.

Mai multe serii de negocieri, în ultimele zile, nu au condus la vreun progres în soluţionarea crizei, pe care Occidentul o prezintă drept una dintre cele mai periculoase de la sfârşitul Războiului Rece, în urmă cu 30 de ani.

Statele Unite şi ţări europene au anunţat că trimit câteva mii de militari în Europa de est, în semn de susţinere a flancului de est al NATO.