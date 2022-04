Masacrul de la Bucea: Brutalitatea, adânc înrădăcintată în armata rusă

Pentru oricine care a investigat războaiele duse de Vladimir Putin, ororile de la Bucea sunt deprimant de familiare. Armata rusă este impregnată cu o profundă cultură a brutalităţii şi a dispreţului pentru legile conflictelor armate, aspect documentat şi expus pe larg în trecut, transmite CNN.

„Istoria intervenţiilor militare ale Rusiei - fie că vorbim de Ucraina şi Siria, fie că vorbim despre campania sa militară de acasă din Cecenia - este pătată cu o nerespectare flagrantă a dreptului internaţional umanitar”, a declarat Agnès Callamard, secretarul general al Amnesty International (AI).

„Armata rusă a încălcat în mod repetat legile războiului, neprotejând civilii şi chiar atacându-i direct. Forţele ruse au purtat atacuri la întâmplare, au folosit arme interzise şi uneori au vizat în mod deliberat civili şi obiecte civile - o crimă de război”, a adăugat reprezentanta AI.

Această declaraţie, făcută cu mai puţin de o lună înainte de invadarea Ucrainei de către Rusia, s-a adeverit, din păcate, din nou. În primele săptămâni ale războiului din Ucraina, comunitatea internaţională s-a arătat oripilată de bombardamentele necruţătoare duse de armata rusă împotriva unor oraşe ale ţării invadate. La fel ca în Siria, aeronavele militare ruseşti au luat la ţintă şcoli şi spitale.

Dar scene precum cele de la Bucea sugerează „un tip de violenţă intim”, ceva ce aminteşte de războiul rus de Moscova în Cecenia, notează CNN.

În timpul celui de-al Doilea Război Cecen, care a coincis cu ascensiunea lui Putin la putere, au apărut, de asemenea, acuzaţii de încălcare pe scară largă a drepturilor omului de către trupele ruse. În anul 2000, anchetatorii de la Human Rights Watch au descoperit execuţia sumară a cel puţin 60 de civili în două localităţi de lângă Groznîi, capitala Ceceniei.

Localnicii au dezgropat gropi comune în Cecenia; oficiali internaţionali au efectuat călătorii de documentare în regiune şi au făcut declaraţii îngrijorătoare despre constatarea unor abuzuri şi crime extrajudiciare. Acele declaraţii nu au împiedicat armata rusă să-şi continue în mod nemilos „campania de pacificare”.

Dovezi similare de execuţii sumare abundă din oraşe precum Bucea. O echipă CNN a vizitat subsolul unei clădiri şi a văzut cadavrele a cinci bărbaţi înainte ca acestea să fie ridicate de o angajaţi ai serviciilor pentru intervenţii în caz de situaţii de urgenţă. Anton Heraşcenko, un consilier al ministrului de Interne al Ucrainei, a declarat pentru CNN că cei cinci bărbaţi au fost torturaţi şi împuşcaţi de soldaţii ruşi. CNN precizează că nu a putut verifica această acuzaţie din surse independente.

La fel de îngrijorător este şi tratamentul aplicat de către forţele ruse prizonierilor de război ucraineni. Avocatul Poporului din Ucraina, Ludmila Denisova, a declarat luni că tratamentul la care sunt supuşi prizonierii de război ajunşi în mâinile ruşilor încalcă Convenţiile de la Geneva şi pot reprezenta cazuri de crime de război.

Denisova prezintă cazul unor soldaţi ucraineni eliberaţi care „mărturisesc despre tratamentul inuman” suferit în captivitatea armatei ruse.

Într-o postare pe Facebook, Denisova scrie că soldaţii ucraineni eliberaţi „au povestit despre tratamentul inuman primit din partea rusă: au fost ţinuţi pe un câmp, într-o groapă, într-un garaj. Periodic, unul era scos: bătut cu patul puştii, împuşcături pe lângă ureche, intimidat”. CNN menţionează că nu a putut verifica nici această informaţie.

Igor Jdanov, un corespondent al postului de televiziune RT, un instrument de propagandă al statului rus, a postat, pe 22 martie, filmuleţe cu prizonieri de război ucraineni supuşi „filtrării”. Filmuleţul sugerează că bărbaţii mascaţi responsabili „filtrare” căutau tatuaje sau indicii de afiliere la grupuri „naziste”, pe care Kremlinul le prezintă ca principalul lor inamic în Ucraina.

Este o practică folosită şi în războaiele din Cecenia, unde armata rusă opera aşa-numite „lagăre de filtrare” pentru a-i separa pe civili şi luptătorii rebeli.

Legendara reporteră de investigaţie Anna Politkovskaia a adunat numeroase relatări de la civili ceceni reţinuţi în astfel de lagăre, iar mărturisirile sunt şocante. Deţinuţii dezvăluiau că erau ţinuţi în gropi şi supuşi unor interogatorii nemiloase, cu bătăi şi şocuri electrice.

În plus, forţele ruse răpesc primari, iar cel puţin un oficial local ucrainean este victima unei execuţii extrajudiciare.

„În acest moment, 11 primari locali din regiunile Kiev, Herson, Mîkolaiv şi Doneţk sunt ţinuţi captivi de Rusia”, a declarat duminică vicepremierul ucrainean Irina Vereşciuk. Ea a mai declarat că Olga Suhenko, primăriţa localităţii Motîjin, din regiunea Kiev, a fost ucisă de soldaţii ruşi alături de soţul şi fiul ei.

Ivan Fedorov, primarul oraşului Melitopol (sudul Ucrainei), care a fost reţinut de forţele ruse şi eliberat în cadrul unui schimb de prizonieri, spune că ocupanţii ruşi îşi însuşesc afacerile locale. „Situaţia este dificilă. Soldaţii ruşi pretind că deţin conducerea, dar, desigur, nu le pasă de oameni şi de problemele lor. Le pasă doar să ia banii de la oamenii de afaceri şi să le confişte afacerile”, explică el.

Cu mult înainte de invazia Ucrainei, armata rusă era cunoscută pentru apetenţa sa către brutalitate. Rusia are un sistem hibrid de soldaţi angajaţi prin contract şi recruţi. Deşi guvernul rus susţine că a făcut paşi în profesionalizarea trupelor sale, armata ţării are încă un sistem brutal de iniţiere cunoscut sub numele de „dedovşcina”, o tradiţie notorie de umilire a noului recrut.

Putin a anunţat recent un decret privind recrutarea a 134.500 de tineri. Iniţial, liderul de la Kremlin a susţinut că nu a trimis recruţi în ceea ce el a numit o „operaţiune militară specială” în Ucraina. Însă, după înmulţirea dovezilor care contrazic spusele lui Putin, Ministerul rus al Apărării a recunoscut ulterior prezenţa recruţilor în Ucraina.

Pe măsură ce eliberează localităţi, Kievul deschide anchete penale asupra crimelor comise de forţele ruse, în special în jurul capitalei şi în jurul oraşului Cernihiv, în nord-estul ţării.

Vor trece zile, poate săptămâni, până se va contura o imagine mai clară asupra a ceea ce s-a întâmplat în Bucea. Dar, luând în considerare trecutul, există puţine speranţe că vinovaţii ruşi vor fi aduşi în faţa justiţiei, relatează CNN.