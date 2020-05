Incendiu într-un ospiciu de bătrâni din apropierea Moscovei: cel puţin nouă morţi

Incendiul a izbucnit într-un ospiciu privat de bătrâni la Krasnogorsk, în regiunea capitalei ruse, şi a fost controlat într-o oră, potrivit serviciilor de salvare.

„Nouă persoane au murit la faţa locului, iar alte nouă au fost spitalizate în stare gravă”, au anunţat într-un comunicat autorităţile din Krasnogorsk.

Victimele, ale căror corpuri prezentau arsuri termice, aveau vârste cuprinse între 66 şi 90 de ani, a precizat Comitetul rus de anchetă, principalul organism însărcinat cu anchete penale în ţară.

O anchetă cu privire la încălcarea reglementărilor privind securitatea care a antrenat moartea prin imprudenţă a fost deschisă, a anunţat Comitetul.

Potrivit agenţiilor ruse de presă, 37 de persoane se aflau în clădire a momentul izbucnirii incendiului.

Mai mulţi rezidenţi ai ospiciului privat nu erau în măsură să meargă, iar personalul nu i-a putut scoate din clădire, în pofida faptului că incendiul era relativ redus, dezvăluie cotidianul Kommersant.

Acesta este al doilea incident de acest tip în mai puţin de o lună.

Şase persoane au murit, în aprilie, într-un incendiu la un azil de bătrâni de la Moscova.

