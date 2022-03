Cum au reuşit autorităţile din Ucraina să scoată o bombă uriaşă, neexplodată, dintr-un apartament din Cernihiv VIDEO

În filmarea publicată pe Twitter de canalul media Nexta se vede cum bomba neexplodată este scoasă cu prudenţă cu ajutorul unui utilaj din apartament, fix pe unde a intrat, iar mai târziu fiind încărcată într-un camion.

A huge bomb is pulled out of the window of an apartment building in #Chernihiv. pic.twitter.com/PFv7w6DQU8