Cum a reacţionat o femeie care a fost sunată din Ucraina de soţul ei, soldat rus capturat: „Am treabă. Vorbim după ora 21:00” VIDEO

„Aş vrea să vorbim, dacă se poate, după ora 21.00. Sunt la serviciu şi am treabă!”, spune soţia prizonierului rus când e sunată de pe telefonul bărbatului ei de o persoană aflată lângă acesta, care se recomandă jurnalist.

Soldatului rus nu-i vine să creadă că femeia refuză să vorbească la telefon, potrivit libertatea.ro

„Sonia, poate nu ai înţeles exact. Am fost luat prizonier!”. Femeia spune, însă, că este la curent cu situaţia.

Soldatul ia telefonul în mână şi încearcă să o convingă pe Sonia să discute cu el, repetând că e captiv în Ucraina.

Autenticitatea dialogului, al cărui final nu este prezentat, nu poate fi verificată independent.

😂 Your call is very important to us



Journalist: Your husband is in captivity! Do you want to talk to him?

Occupier's wife: I know, call me back after 9 pm. I'm at work.

Occupier: I'm in captivity! pic.twitter.com/R2zasWq0Cg