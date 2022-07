Cât de capabil este, de fapt, sistemul de apărare aerian S-400 al Rusiei

Sistemul S-400 are capacitatea de a folosi o varietate de rachete şi dispune de o rază de acţiune de aproape 402 kilometri.

Dezvoltarea sistemului S-400 al Rusiei a început probabil în anii 1980. Cu toate acestea, efortul nu a fost dezvăluit publicului până în 1993.

Aproximativ 70% până la 80% din hardware-ul sistemului S-400 este împrumutat direct de la predecesorul său S-300, care a fost dezvoltat la sfârşitul anilor 1960.

Principalele diferenţe dintre sistemul S-300 şi S-400 au venit sub forma unor sisteme radar actualizate, software îmbunătăţit, încorporarea de noi tipuri de rachete pentru a oferi flexibilitate în interceptarea ţintei şi rază de acţiune crescută.

La fel ca toate sistemele de apărare aeriană, câmpul vizual al S-400 este limitat de orizont atunci când nu este conectat în reţea cu alte platforme, cum ar fi AWACS.

„Fără senzori peste orizont, S-400 şi alte sisteme puternice HIMADS sunt vulnerabile la un atac desfăşurat la o altitudine joasă cu rachete de croazieră, care, în număr mare, pot copleşi un sistem de apărare aeriană”. — „Sistem rusesc de rachete sol-aer S-400: merită preţul autocolantei?” de Peter A. Wilson şi John V. Parachini pentru Rand Corporation, conform Business Insider.

Această limitare poate fi agravată ca urmare a altor factori care pot limita câmpul vizual, precum terenul muntos.

„Factorii geografici cântăresc foarte mult utilitatea unui sistem, cu caracteristici muntoase capabile să blocheze senzorii sistemelor. O ţintă care zboară la o altitudine joasă poate profita de caracteristicile geografice şi de curbura pământului pentru a evita interceptarea unui S-400”. — Evaluarea „ De ce racheta S-400 este extrem de eficientă – dacă este utilizată corect ” de către Risk Assistance Network + Exchange.

În ciuda deficienţelor sale declarate, sistemul S-400 este într-adevăr foarte capabil şi este adesea caracterizat ca fiind mai eficient decât sistemele de rachete Patriot, vechi, dar actualizate frecvent.

Un batalion S-400 conţine opt lansatoare de rachete, fiecare înarmat cu câte patru rachete. Batalionul poate intercepta maximum 32 de ţinte.

Cu o rază de acţiune exterioară de aproximativ 400 de kilometri, chiar şi aeronavele de marfă precum C-130 sau C-17 din America s-ar putea dovedi, în cele din urmă, eficiente în eliminarea sistemelor S-400.

Pentru a copleşi un întreg batalion S-400, forţele de opoziţie trebuie doar să tragă mai multe rachete decât pot fi interceptate.

Conform Rusiei, sistemul S-400 a fost testat în total de 32 de ori în şase exerciţii de luptă fără eşecuri.

După cum au subliniat cercetătorii Shea Cotton şi Jeffrey Lewis în analiza lor, cel mai probabil Rusia nu a dezvăluit eşecurile testării.

„În timpul acestor teste, forţele ruse au tras un număr necunoscut de interceptori, interceptând un număr necunoscut de ţinte cu capacitate necunoscută. Mai mult, Rusia a raportat presei că 100% dintre încercările de interceptare S-400 au avut succes”, conform Business Insider.

„Până în prezent nu am reuşit să identificăm niciun raport de teste eşuate care implică S-400. La fel ca ipoteza noastră care implică India, aceasta sugerează că Rusia îşi ascunde majoritatea testelor de dezvoltare sau alte interceptări eşuate”. — „ The Global Missile Defense Race: Strong Test Records and Poor Operational Performance ”, de Shea Cotton şi Jeffrey Lewis.

În ciuda succeselor pretinse ale Rusiei în testare, au existat o serie de eşecuri importante ale S-400.

Necesitatea unei integrări ample într-un IADS a fost demonstrată în luna aprilie a anului 2017, când forţele americane şi aliate au lansat lovituri cu rachete de croazieră împotriva ţintelor siriene în apropierea sistemelor ruseşti S-400.

În ciuda solicitării Rusiei de a apăra spaţiul aerian la distanţe de 400 de kilometri cu S-400, sistemul nu a reuşit să intercepteze rachetele de croazieră subsonice înainte de a-şi găsi ţinta, baza aeriană Shayrat din Siria, situată la doar 175 de kilometri de S-400 cu sediul în Latakia.