Avocatul Carinei Ţurcan acuză FSB că-l împiedică să ia legătura cu clienta sa

Avocatul Ivan Pavlov, care conduce „Echipa 29“, a anunţat luni că a fost contactat de mama Carinei Ţurcan pentru a-i apăra fiica în instanţă.

Însă avocatul denunţă faptul că administraţia închisorii Lefortovo nu-i permite accesul la clienta sa, întrucât nu a primit „informaţii de la FSB“, serviciul de securitate internă.

„Aşa cum am bănuit, serviciile interne nu ard de dorinţă să ne permită participarea în acest caz“, a scris Ivan Pavlov pe pagina sa de Facebook.

Avocatul afirmă că a trimis către FSB actele care dovedesc că a fost angajat de Carina Ţurcan pentru a-i reprezenta interesele.

Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul „Echipei 29“, avocaţii Carinei Ţurcan sunt Ivan Pavlov şi Evgheni Smirnov. Cei doi ar fi fost contactaţi de mama acuzatei, la cererea acesteia din urmă.

Carina Ţurcan, în vârstă de 43 de ani, originară din Republica Moldova şi cu cetăţenie română şi rusă, ea renunţând la cea moldovenească, a fost reţinută pe data de 15 iunie de agenţii FSB, însă cazul a devenit public câteva zile mai târziu, când un tribunal din Moscova a emis pe numele ei un mandat de arestare preventivă până pe 13 august.

Apelul în cazul ei a fost a respins la 28 iunie.

Fostă membră în consiliul de administraţie al companiei energetice ruse Inter RAO, Carina Ţurcan este acuzată de spionaj în favoarea României.

Potrivit avocatului Dmitri Ţuprik, care a apărat-o la apel, ea „nu înţelege de ce este acuzată şi nici nu are idee ce (infracţiune) ar fi comis“. Acesta a adăugat că Ţurcan este de părere că „acest caz are ca scop înlăturarea ei din funcţie“. Tot la 28 iunie, transmite Associated Press, Inter RAO a înlăturat-o din consiliul de administraţie.

Potrivit presei ruse, Carina Ţurcan a fost arestată în baza articolului 276 din Codul Penal al Federaţiei Ruse, care se referă la spionaj. Dacă va fi condamnată, ea riscă 20 de ani de închisoare.

Conform RBK, Ţurcan este suspectată că a transmis informaţii României şi, eventual, Statelor Unite despre livrările de energie ale Rusiei către Crimeea şi teritoriile separatiste pro-ruse din estul Ucraina.