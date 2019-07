VIDEO Un diavol-de-mare uriaş a fost filmat în timp ce pare că cere ajutorul scafandrilor

Diavolul-de-mare, cunoscut sub numele de Freckles, se aproprie de înotători în largul coastei Ningaloo din vestul Australiei, iar unul dintre aceştia reuşeşte să scoată cârligele după câteva încercări.

”Am fost foarte norocoşi că am văzut un diavol-de-mare şi am intrat în apă să petrecem puţin timp cu acesta”, a scris fotograful Monty Halls într-un post pe Facebook. ”După câteva minute, am văzut că are câteva cârlige de pescuit prinse sub ochiul drept şi se tot întorcea la ghidul nostru, Jake”.

”Nu era doar în imaginaţia mea ce se întâmpla – s-a întors în repetate rânduri la noi, s-a oprit în apă şi – pur şi simplu – aştepta s-o ajutăm. Jake a luat un creşte şi a încercat de mai multe ori să scoată cârligele. A fost, evident, foarte dureros pentru animal. După ce, în final, a reuşit să le scoată, diavolul-de-mare s-a aşezat pe fundul mării şi a mai stat puţin cu noi”, a explicat acesta.

”A fost o jumătate de oră extraordinară şi un exemplu clar că aceste animale dau dovadă de inteligenţă, încredere şi o puternică asociere cu oricine le tratează cu respect.”

În cadrul înregistrării, Halls declară că diavolul-de-mare i-a recunoscut pe înotători în urma unor întâlniri din expediţii anterioare.

