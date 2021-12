Unul dintre cei mai mari gheţari din Antarctica riscă modificări dramatice în următorii ani - VIDEO

Cercetătorii americani şi britanici care sunt implicaţi într-o analiză intensă din cauza ritmului său de topire sunt de părere că secţiunea plutitoare a Thwaites, care până acum a fost destul de stabilă, „s-ar putea sparge precum un parbriz”.

Anual, 50 de miliarde de tone de gheaţă din Thwaites se pierd în ocean.

Momentan, nu reprezintă un pericol pentru nivelul mării la nivel global, însă există suficientă gheaţă în bazinul de drenaj al gheţarului pentru a creşte nivelul cu 65 de centimetri, dacă se va topi în întregime.

Acest scenariu este improbabil în următoarele secole, dar echipa de studiu susţine că Thwaites răspunde acum rapid unei lumi în încălzire.

Cercetătorii spun că „probabil în mai puţin de un deceniu, faţada gheţarului va suferi o schimbare dramatică” şi că studii publicate şi nepublicate arată acest lucru.

Studiul International Thwaites Glacier Collaboration (ITGC) este condus de profesorul american Ted Scambos.

Thwaites este un colos, de mărimea Regatului Unit sau a Floridei, şi viteza fluxului său s-a dublat în ultimii 30 de ani.

Potrivit ITGC, acest lucru este cauzat de apa caldă a oceanului care pătrunde şi topeşte banchiza Thwaites.

Suprafaţa afectată este mică în comparaţie cu întreg gheţarul, ce are o grosime de peste 1 kilometru, însă este o schimbare spre un nou sistem şi pentru ceea ce înseamnă pierdere suplimentară de gheaţă.

În prezent, banchiza estică, ce are o lăţime de aproximativ 40 de kilometri, se deplasează cu aproximativ 600 de metri pe an. Modificările viitoare ar putea creşte viteza la 2 km pe an, aceeaşi înregistrată acum în sectorul vestic de 80 de km lăţime.

Proiectul ITGC care durează cinci ani, finanţat de US National Science Foundation şi Natural Environment Research Council din Marea Britanie, face Thwaites obiectul unei analize fără precedent.