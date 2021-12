Războiul din Yemen. Arabia Saudită a atacat poziţii ale rebelilor huthi | VIDEO

„Am distrus instalaţii la Sanaa care au legătură cu rachete balistice şi drone”, a anunţat într-un mesaj postat pe Twitter agenţia oficială saudită de presă SPA.

SPA a anunţat anterior că armata saudită a interceptat şi distrus o rachetă balistică lansată către Arabia Saudită de către rebeli huthi, din Yemen.

Rebeli huthi controlează cea mai mare parte a nordului Yemenului, inclusiv capitala yemenită Sanaa, cucerită de la Guvern în 2014.

#BREAKING Saudi-led coalition says it intercepts and destroys two ballistic missiles launched towards Riyadh from #Yemen pic.twitter.com/77aNqJDzMf